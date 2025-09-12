Rajasthan 4th Grade Admit Card 2025 Out
Bihar STET Previous Year Question Paper: बिहार एसटेट पिछले साल के हल किए हुए प्रश्न पत्रों की पीडीएफ

By Priyanka Pal
Sep 12, 2025, 18:13 IST

बिहार STET के पिछले साल के पेपर आपकी तैयारी के मौजूदा स्तर का पता लगाने के लिए एक बेहतरीन जरिया हैं। बार-बार पूछे जाने वाले सवालों और परीक्षा के कठिनाई स्तर को पहचानने के लिए बिहार STET के पिछले साल के प्रश्न पत्रों की PDF डाउनलोड करें।

Bihar STET Previous Year Question Paper
Bihar STET Previous Year Question Paper

Bihar STET Previous Year Question Paper: बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा या STET का आयोजन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) द्वारा किया जाता है। यह परीक्षा माध्यमिक शिक्षकों (कक्षा 9-10) और उच्च माध्यमिक शिक्षकों (कक्षा 11-12) के लिए उम्मीदवारों की पात्रता जांचने के लिए होती है। इस परीक्षा की तैयारी करने वाले Candidates को पूरे सिलेबस और पिछले साल के पेपरों का विश्लेषण करके शुरुआत करनी चाहिए। 

इससे उन्हें उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। यह उन्हें परीक्षा के मानकों को समझने और उसके अनुसार अपनी पढ़ाई की योजना बनाने में मदद करता है। इस पेज पर बिहार STET के पिछले साल के सभी प्रश्न पत्रों की PDF के लिंक पाएं। इससे आप आसान से लेकर मध्यम स्तर तक के अनगिनत सवालों को हल कर पाएंगे और अपने टाइम मैनेजमेंट कौशल को भी बेहतर बना सकेंगे।

Bihar STET Question Paper: महत्वपूर्ण विवरण

BSEB, बिहार STET परीक्षा को Online मोड में आयोजित करता है, जिसमें 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। नीचे दी गई टेबल में मुख्य बातें देखें:

परीक्षा का नाम

बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (बिहार STET)

संचालन निकाय

बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड (बीएसईबी)

परीक्षा मोड

ऑनलाइन

परीक्षा अवधि

पेपर I: 2.30 घंटे

पेपर-II: 2.30 घंटे

पेपर 1 विषय

हिंदी, उर्दू, बंगाली, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा

पेपर 2 विषय

हिंदी, उर्दू, बंगाली, मैथिली, संस्कृत, मगही, पाली, प्राकृत, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि और संगीत

आधिकारिक वेबसाइट

bsebstet.com

बिहार STET के पिछले साल के प्रश्न पत्र की PDF

बिहार STET के पिछले साल के पेपर की प्रैक्टिस करने से आपकी तैयारी ज्यादा परीक्षा-केंद्रित हो सकती है। यह आपको टॉपिक के अनुसार कठिनाई के स्तर और वेटेज को पहचानने में मदद करता है। इससे आप उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, जिनका वेटेज हर साल ज्यादा होता है। नीचे दी गई टेबल में बिहार STET के पिछले साल के प्रश्न पत्रों की PDF डाउनलोड करने के लिए सीधे लिंक दिए गए हैं।

पेपर का नाम

पीडीएफ डाउनलोड करें

बिहार STET पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र-2 कंप्यूटर विज्ञान 2023

यहाँ क्लिक करें

बिहार STET पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र-1 अंग्रेजी 2023

यहाँ क्लिक करें

बिहार STET पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र-1 हिंदी 2023

यहाँ क्लिक करें

बिहार STET पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र-1 गणित शिफ्ट-1 2023

यहाँ क्लिक करें

बिहार STET पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र-1 गणित शिफ्ट-2 2023

यहाँ क्लिक करें

बिहार STET पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र-1 विज्ञान पाली-1 2023

यहाँ क्लिक करें

बिहार STET पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र-1 विज्ञान पाली-2 2023

यहाँ क्लिक करें

बिहार STET पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र-1 उर्दू 2023

यहाँ क्लिक करें

बिहार STET पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र-2 अर्थशास्त्र 2023

यहाँ क्लिक करें

बिहार STET पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र-2 इतिहास 2023

यहाँ क्लिक करें

बिहार STET सामाजिक विज्ञान पेपर 2020

यहाँ क्लिक करें

बिहार STET हिंदी पेपर 2020

यहाँ क्लिक करें

बिहार STET गणित पेपर 2020

यहाँ क्लिक करें

बिहार STET पिछले साल के पेपर उत्तर कुंजी के साथ

सॉल्यूशन के साथ बिहार STET के पिछले साल के प्रश्न पत्रों (PYQs) को हल करने से आपको अपने मजबूत और कमजोर क्षेत्रों का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। इससे आप अपने कुल प्रदर्शन का मूल्यांकन कर पाएंगे और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की रणनीति बना सकेंगे।

बिहार STET पेपर 1 2019

पीडीएफ डाउनलोड करें

बिहार STET पेपर 2 2019

पीडीएफ डाउनलोड करें

बिहार STET पेपर 3 2019

पीडीएफ डाउनलोड करें

बिहार STET पेपर 4 2019

पीडीएफ डाउनलोड करें

बिहार STET के पिछले साल के प्रश्न पत्रों को कैसे हल करें

आवेदकों को बिहार STET के पिछले साल के पेपरों को आत्मविश्वास के साथ हल करने के लिए एक विशेषज्ञ रणनीति अपनानी चाहिए। इन पेपरों को हल करने से उन्हें परीक्षा की जरूरतों और शर्तों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है। वे आसान और चुनौतीपूर्ण टॉपिक के बीच अंतर कर पाएंगे और परीक्षा के दौरान उसी के अनुसार उन्हें प्राथमिकता दे पाएंगे। पिछले पेपरों को हल करने का तरीका जानने के लिए नीचे दिए गए त्वरित सुझावों का पालन करें:

  • परीक्षा की वास्तविक अवधि के अनुसार एक स्टॉपवॉच सेट करें।

  • पिछले साल के पेपर हल करने से पहले एक ऐसी जगह चुनें जहां कोई ध्यान भटकाने वाली चीज न हो।

  • पूरा पेपर पढ़ें और पहले आसान और जाने-पहचाने सवालों को हल करें।

  • बाद में अपने प्रदर्शन की जांच करें, ताकि आप कमजोर टॉपिक पर काम कर सकें और अपनी मजबूतियों को और बेहतर बना सकें।

