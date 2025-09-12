Bihar STET Previous Year Question Paper: बिहार एसटेट पिछले साल के हल किए हुए प्रश्न पत्रों की पीडीएफ

Bihar STET Previous Year Question Paper: बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा या STET का आयोजन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) द्वारा किया जाता है। यह परीक्षा माध्यमिक शिक्षकों (कक्षा 9-10) और उच्च माध्यमिक शिक्षकों (कक्षा 11-12) के लिए उम्मीदवारों की पात्रता जांचने के लिए होती है। इस परीक्षा की तैयारी करने वाले Candidates को पूरे सिलेबस और पिछले साल के पेपरों का विश्लेषण करके शुरुआत करनी चाहिए। इससे उन्हें उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। यह उन्हें परीक्षा के मानकों को समझने और उसके अनुसार अपनी पढ़ाई की योजना बनाने में मदद करता है। इस पेज पर बिहार STET के पिछले साल के सभी प्रश्न पत्रों की PDF के लिंक पाएं। इससे आप आसान से लेकर मध्यम स्तर तक के अनगिनत सवालों को हल कर पाएंगे और अपने टाइम मैनेजमेंट कौशल को भी बेहतर बना सकेंगे। Bihar STET Question Paper: महत्वपूर्ण विवरण

BSEB, बिहार STET परीक्षा को Online मोड में आयोजित करता है, जिसमें 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। नीचे दी गई टेबल में मुख्य बातें देखें: परीक्षा का नाम बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (बिहार STET) संचालन निकाय बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड (बीएसईबी) परीक्षा मोड ऑनलाइन परीक्षा अवधि पेपर I: 2.30 घंटे पेपर-II: 2.30 घंटे पेपर 1 विषय हिंदी, उर्दू, बंगाली, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा पेपर 2 विषय हिंदी, उर्दू, बंगाली, मैथिली, संस्कृत, मगही, पाली, प्राकृत, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि और संगीत आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.com