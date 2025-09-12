HP TET 2025 नवंबर सत्र के लिए आवेदन फॉर्म जारी, 30 सितंबर तक hpbose.org पर करें आवेदन

Breaking News

HPBOSE ने 8 सितंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (HPTET) के आयोजन के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है और बिना लेट फीस के 30 सितंबर 2025 तक चलेगी। Registration की समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी Candidates 01 से 03 अक्टूबर 2025 तक लेट फीस देकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, 04 से 06 अक्टूबर 2025 तक आवेदन में कुछ जानकारी को बदलने के लिए करेक्शन विंडो भी खोली जाएगी। HP TET की परीक्षा 10 विषयों के लिए आयोजित की जा रही है। इनमें TGT आर्ट्स, मेडिकल, नॉन-मेडिकल, हिंदी, संस्कृत, JBT, पंजाबी, उर्दू, स्पेशल एजुकेटर (प्री-प्राइमरी से कक्षा V तक), और स्पेशल एजुकेटर (कक्षा VI से कक्षा XII तक) शामिल हैं। Candidates इस लेख में HP TET की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका और अन्य जानकारी देख सकते हैं। HP TET आवेदन फॉर्म 2025 का संक्षिप्त विवरण

HP TET परीक्षा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा नवंबर 2025 के महीने में आयोजित होने वाली है। जो लोग इसमें रुचि रखते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट- hpbose.org के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विवरण जानकारी परीक्षा का नाम हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (HP TET) 2025 नवंबर सत्र आयोजन करने वाली संस्था हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) आवेदन का तरीका ऑनलाइन परीक्षा का तरीका Offline लिखित परीक्षा आवेदन शुरू होने की तारीख 10 सितंबर 2025 अंतिम तारीख (बिना लेट फीस के) 30 सितंबर 2025 अंतिम तारीख (लेट फीस के साथ) 01-03 अक्टूबर 2025; लेट फीस 600 रुपये करेक्शन विंडो 04-06 अक्टूबर 2025 परीक्षा की तारीखें 2, 5, 8, 9 और 16 नवंबर 2025 आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org HP TET 2025 ऑनलाइन आवेदन लिंक जो Candidates HP TET परीक्षा के लिए आवेदन करने के योग्य हैं, वे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:

HP TET 2025 नवंबर सत्र के लिए यहां क्लिक करें HP TET 2025 Application Form Kaise भरें? जो Candidates HP TET नवंबर सत्र के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, वे आवेदन फॉर्म भरने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं। 1. आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं। 2. ऑनलाइन सर्विसेज में जाएं, फिर “CET /TET November 2025” सेक्शन पर क्लिक करें। नोटिफिकेशन डाउनलोड करें। 3. नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और अपनी पात्रता जांचें। 4. अगर आपने पहले Registration नहीं किया है, तो नामांकन के लिए “New Registration” पर क्लिक करें। 5. अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक, संपर्क और विषय की पसंद से जुड़ी जानकारी भरें। 6. जरूरी स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करें: फोटो, हस्ताक्षर, और यदि लागू हो तो जाति/विकलांगता प्रमाण पत्र। 7. आवेदन फीस का ऑनलाइन भुगतान करें। 8. फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट ले लें।

HP TET आवेदन फीस क्या है? आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए Candidates को HP TET आवेदन फीस का भुगतान करना होगा। कैटेगरी के अनुसार आवेदन फीस की जानकारी नीचे दी गई है: कैटेगरी फीस (रुपये में) सामान्य / EWS 1,200 SC / ST / OBC / शारीरिक रूप से विकलांग (PHH) 700 लेट फीस 600 HP TET पात्रता मानदंड 2025 क्या है? शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) इन शिक्षण विषयों/कैटेगरी के लिए आयोजित की जाएगी: (i) TGT (आर्ट्स) (ii) TGT (NM) (iii) TGT (मेडिकल) (iv) JBT (v) TGT (संस्कृत) (vi) TGT (हिंदी) (vii) पंजाबी (viii) उर्दू (IX) स्पेशल एजुकेटर TET (प्री-प्राइमरी से कक्षा-V के लिए) (X) स्पेशल एजुकेटर TET (कक्षा VI से कक्षा XII के लिए)। Candidates सभी विषयों के लिए पात्रता की विस्तृत जानकारी विस्तृत नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। Eligibility Criteria के लिए: क्लिक करें HP TET 2025 नवंबर सत्र: जरूरी तारीखें