कौन है सारांश जैन जिन्हें टीम इंडिया में मिली एंट्री? श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान, देखें सभी नाम

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन की हो रही है, जिन्हें पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली है। वहीं टीम की कमान शुभमन गिल सभालेंगे। घरेलू क्रिकेट की मेहनत का मिला इनाम 33 वर्षीय सारांश जैन पिछले कई वर्षों से घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला। वे ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ-साथ बाएं हाथ से उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं। हाल ही में इंग्लैंड दौरे के दौरान भारत के प्रमुख ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए थे। पहले टेस्ट के लिए उनके उपलब्ध नहीं होने के कारण चयनकर्ताओं ने सारांश जैन पर भरोसा जताया। आंकड़े भी करते हैं दमदार दावेदारी

इंदौर के रहने वाले सारांश ने अब तक 54 फर्स्ट क्लास मैचों में 2223 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बल्लेबाजी औसत 31.75 रहा है। गेंदबाजी में भी उन्होंने 188 विकेट अपने नाम किए हैं और उनका औसत 27.30 का है, जो उन्हें एक भरोसेमंद ऑलराउंडर बनाता है। सारांश 2021-22 रणजी ट्रॉफी जीतने वाली मध्य प्रदेश टीम का भी अहम हिस्सा रहे थे। उस ऐतिहासिक फाइनल में मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम किया था। फर्स्ट क्लास में सारांश का रिकॉर्ड मैच- 54 रन- 2223 औसत- 31.75 विकेट- 188 हाल ही में श्रीलंका ए के खिलाफ भारत A की ओर से खेलते हुए उन्होंने दूसरे चार दिवसीय मुकाबले में नाबाद 70 रन बनाए और 6 विकेट लेकर अपनी उपयोगिता एक बार फिर साबित की। इसी प्रदर्शन ने उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे खोल दिए। श्रीलंका के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवीद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल और सारांश जैन।