कौन है सारांश जैन जिन्हें टीम इंडिया में मिली एंट्री? श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान, देखें सभी नाम
श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, जहां टीम में मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सारांश को डोमेस्टिक में शानदार प्रदर्शन का ईनाम मिला है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन की हो रही है, जिन्हें पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली है। वहीं टीम की कमान शुभमन गिल सभालेंगे।
घरेलू क्रिकेट की मेहनत का मिला इनाम
33 वर्षीय सारांश जैन पिछले कई वर्षों से घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला। वे ऑफ स्पिन गेंदबाजी के साथ-साथ बाएं हाथ से उपयोगी बल्लेबाजी भी करते हैं।
हाल ही में इंग्लैंड दौरे के दौरान भारत के प्रमुख ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए थे। पहले टेस्ट के लिए उनके उपलब्ध नहीं होने के कारण चयनकर्ताओं ने सारांश जैन पर भरोसा जताया।
आंकड़े भी करते हैं दमदार दावेदारी
इंदौर के रहने वाले सारांश ने अब तक 54 फर्स्ट क्लास मैचों में 2223 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बल्लेबाजी औसत 31.75 रहा है। गेंदबाजी में भी उन्होंने 188 विकेट अपने नाम किए हैं और उनका औसत 27.30 का है, जो उन्हें एक भरोसेमंद ऑलराउंडर बनाता है।
सारांश 2021-22 रणजी ट्रॉफी जीतने वाली मध्य प्रदेश टीम का भी अहम हिस्सा रहे थे। उस ऐतिहासिक फाइनल में मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम किया था।
फर्स्ट क्लास में सारांश का रिकॉर्ड
मैच- 54
रन- 2223
औसत- 31.75
विकेट- 188
हाल ही में श्रीलंका ए के खिलाफ भारत A की ओर से खेलते हुए उन्होंने दूसरे चार दिवसीय मुकाबले में नाबाद 70 रन बनाए और 6 विकेट लेकर अपनी उपयोगिता एक बार फिर साबित की। इसी प्रदर्शन ने उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे खोल दिए।
श्रीलंका के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवीद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल और सारांश जैन।
नोट: साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) से फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर होगा। वहीं वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे।
कब खेला जायेगा पहला टेस्ट मैच
दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 15 से 19 अगस्त तक जीआईसीएस, गाले में खेला जायेगा, वहीं दूसरा मैच कोलंबो में खेला जायेगा।
पहला टेस्ट: 15 से 19 अगस्त, जीआईसीएस, गाले
दूसरा टेस्ट: 23 से 27 अगस्त, कोलंबो
यदि प्लेइंग 11 में मिला मौका तो बनेगा रिकॉर्ड
यदि सारांश जैन को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है, तो वे जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के गाबा टेस्ट में डेब्यू करने वाले वॉशिंगटन सुंदर के बाद भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले पहले ऑफ स्पिनर होंगे।
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