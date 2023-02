Post-budget Webinar: ग्रीन एनर्जी पर पीएम का संबोधन, ग्रीन ग्रोथ की सात प्रमुख बातें यहाँ देखें

पीएम मोदी ने आज 'हरित विकास' पर पोस्ट-बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि अमृत ​​काल बजट ने हरित विकास की गति को तेज किया है. यह वेबिनार ग्रीन एनर्जी पर केन्द्रित था.

यह वेबिनार केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचारों और सुझावों के आदान-प्रदान के लिए आयोजित किया जा रहा है. यह सरकार द्वारा आयोजित 12 पोस्ट-बजट वेबिनार की श्रृंखला में से पहला है.

पोस्ट-बजट वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद देश में पेश किए गए सभी बजट वर्तमान समय में चुनौतियों का समाधान खोजने के अलावा नए युग के सुधारों को आगे बढ़ा रहे हैं.

PM Narendra Modi addresses the first post-budget webinar on Green Growth



For green growth and energy transition, India has set 3 pillars that include increasing renewable energy production, reducing the use of fossil fuels & moving forward with a gas-based economy: PM Modi