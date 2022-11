IFFI: स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सौरा को 'सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' से किया जायेगा सम्मानित

IFFI: इस वर्ष सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सौरा (Carlos Saura) को दिया जायेगा. यह अवार्ड उन्हें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के 53वें संस्करण के दौरान दिया जायेगा. इसकी घोषणा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने की है.

Satyajit Ray Lifetime Achievement Award- 2022 to be conferred to Spanish Director-Writer-Actor-Producer, Carlos Saura for his immense contribution to cinema at #IFFIGoa



🌐-https://t.co/Hh8v0erxD0#IFFI53 pic.twitter.com/lDRSVTHbVR