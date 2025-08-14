Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
BBOSE Admit Card 2025 OUT: बिहार बोर्ड ओपन स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं, 12वीं के लिए हॉल टिकट जारी; यहां देखें सीधा लिंक

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड ने दिसंबर 2024 में होने वाली ओपन स्कूल परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के हॉल टिकट जारी कर दिए हैं। बिहार स्कूल ओपन एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bboseonline.com और intermediate.biharboardonline.com पर उपलब्ध हैं।

Aug 14, 2025, 17:49 IST
BBOSE Admit Card 2025 OUT: बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) ने आज, 14 अगस्त, 2025 को कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की ओपन स्कूल परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अध्ययन केंद्र समन्वयक (छात्रों की ओर से) आधिकारिक वेबसाइटों: bboseonline.com और intermediate.biharboardonline.com से लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

आधिकारिक सूचना के अनुसार, "उम्मीदवारों को अध्ययन केंद्र कॉर्डिनेटर से अपने हस्ताक्षरित और मुहरबंद एडमिट कार्ड प्राप्त करने होंगे। कॉर्डिनेटर के हस्ताक्षर और मुहर के बिना प्रवेश पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।"

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए BBOSE प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2025, 21 से 23 अगस्त तक संबंधित अध्ययन केंद्रों या ज़िले द्वारा निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी।

BBOSE प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होने पर किससे संपर्क करें?

यदि छात्रों को अपने हॉल टिकट डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है, तो वे BBOSE हेल्पलाइन 8146568498 (कक्षा 10) या 0612-2230039 (कक्षा 12) पर संपर्क कर सकते हैं, या bseb@antiersolutions.com और bsebinterhelpdesk@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं।

BBOSE कक्षा 10वीं डेट शीट 2025

कक्षा 10 के लिए ओपन परीक्षा कार्यक्रम देखने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:

तारीख

पहली शिफ्ट

दूसरी शिफ्ट

25-अगस्त

साइंस

योग और शारीरिक शिक्षाn

27-अगस्त

होम साइंस

बेसिक कंप्यूटर

28-अगस्त

ड्राइंग

मेथमैथिक

29-अगस्त

हिंदी

संस्कृत

30-अगस्त

अंग्रेजी

सोशल साइंस

1-सितंबर

उर्दू

भारतीय संस्कृति और विस्तार

2-सितंबर

बिजनेस स्टडी

मैथली

3-सितंबर

भोजपुरी

अरबी / बांग्ला / फ़ारसी

BBOSE कक्षा 12 डेट शीट 2025

कक्षा 12 के लिए ओपन परीक्षा कार्यक्रम देखने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:

तारीख

पहली शिफ्ट

दूसरी शिफ्ट

25-अगस्त

हिंदी

इंग्लिश

26-अगस्त

मैथ

केमिस्ट्री

27-अगस्त

बायोलॉजी

फिजिक्स

28-अगस्त

जियोग्राफी

इतिहास

29-अगस्त

मैथिली / बांग्ला

लेखा / मैथिली

30-अगस्त

संस्कृत / अरबी

साइकोलॉजी

1-सितंबर

इकोनॉमी

होम साइंस

2-सितंबर

पॉलिटिकल साइंस

समाज शास्त्र

3-सितंबर

योग और शारीरिक शिक्षा

कंप्यूटर साइंस

4-सितंबर

म्यूजिक

फाइन आर्ट्स

6-सितंबर

व्यवसाय अध्ययन / दर्शनशास्त्र

एजुकेशन

8-सितंबर

उर्दू

मगही

BBOSE Admit Card 2025 OUT: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

आधिकारिक वेबसाइट bboseonline.com पर जाएं।

“Admit Card” सेक्शन में जाएं।

रोल नंबर और अन्य जरूरी डिटेल भरें।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट लें।

एडमिट कार्ड पर महत्वपूर्ण जानकारियां

  • छात्र का नाम 

  • रोल नंबर

  • विषयवार परीक्षा की तिथि और समय

  • परीक्षा केंद्र 

  • परीक्षा के निर्देश

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना न भूले। बता दें कि बिना एडमिट कार्ड किसी को प्रवेश नहीं मिलेगी।


Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

