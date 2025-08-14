BBOSE Admit Card 2025 OUT: बिहार बोर्ड ओपन स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं, 12वीं के लिए हॉल टिकट जारी; यहां देखें सीधा लिंक

BBOSE Admit Card 2025 OUT: बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) ने आज, 14 अगस्त, 2025 को कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की ओपन स्कूल परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अध्ययन केंद्र समन्वयक (छात्रों की ओर से) आधिकारिक वेबसाइटों: bboseonline.com और intermediate.biharboardonline.com से लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

आधिकारिक सूचना के अनुसार, "उम्मीदवारों को अध्ययन केंद्र कॉर्डिनेटर से अपने हस्ताक्षरित और मुहरबंद एडमिट कार्ड प्राप्त करने होंगे। कॉर्डिनेटर के हस्ताक्षर और मुहर के बिना प्रवेश पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।"

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए BBOSE प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2025, 21 से 23 अगस्त तक संबंधित अध्ययन केंद्रों या ज़िले द्वारा निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी।