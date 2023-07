IGNOU TEE December 2023 Date Sheet Released; Get PDF Here

IGNOU December TEE Date Sheet 2023: Indira Gandhi National Open University has published the IGNOU December TEE exam timetable. Students who are going to appear in the term-end examinations can check out the timetable on the official website: ignou.ac.in. According to the schedule, the exams will commence on December 1, 2023.

However, the last date for IGNOU December TEE exams is January 5, 2024. The authorities will conduct the exams in two shifts. The first shift will run between 10.00 AM to 1.00 AM whereas, the second shift will be held between 2.00 PM and 5.00 PM.

IGNOU December TEE Date Sheet 2023

Candidates can check out a few exam dates below. They can check out the complete IGNOU December TEE Date Sheet 2023 at ignou.ac.in.

Morning( 10:00 Am To 1:00 Pm) Evening (2:00 Pm To 5:00 Pm) Date & Day MS01/ BHC05/ DECE01/ MER001/ MIS022/ PHE11/ MAW001/ BHDC134/ BMTE144/ MEG01/ MEV003/ MGS041/ MUD001/ CHE04/ ECO11/ BES061/ MEDS051/ MMPC001/ BBYCT131/ BHIC114/ BSOC131/ BSOE141/ BANC101/ December 1, 2023 MIS021/ MS08/ BHC06/ DECE02/ FST01/ ECO09/ BEGC134/ BZYET141/ MAM051/ MUD002/ MAL001/ MMPC008/ BNRI101/CHE06/ BSM015/ TS07/ BGDG172/ BEGG172/ BPAG172/ BPCG172/ BPYG172/ BPCG176/ BSOG176 / BEGG174/ BPAG174/ BPCG174/ BSKG172/ BSKG176 BANC132/ BBCCT107/ December 2, 2023 MS02/ MAW002/ RPS104/ BPSE212/ BLE004/ DECE03/ IBO4/ BGGET141/ BUDC134/ BPHCT131/ MCS231/ MMPC002/ BPY010/ BGS04/ BSM016/ RCHE002/ BES062/ MEDS052/ BHDAE182/ BEGS185/ BPCS187/ BSOS185/ BCOS185/ December 4, 2023 MCMM001/ MCMM101/ MHD02/ MPS001/ MS09/ MSO001/ MEC101/ MEC001/ MLI101/ MGP001/ MFN001/ MSW001/ MES011/ MPY001/ MFC001/ MWG001/ MTT010/ MJM001/ MJM020/ PGDT01/ MED001/ MLI001/ MES004/ MES081/ MIP101/ MEV001/ BCS011/ IBO1/ MEDS001/ BEDS004/ BEG005/ BES016/ BFEE102/ BHC014/ BHME102/ BNS014/ BNS102/ BNS202/ BPOI001/ BPOI101/ BPR005/ DCE04/ DTG004/ MIR011/ MEV024/ MVE001/ BPVI031/ BRL006/ ES331/ MVEI011/ MME301/ ECO12/ BGP01/ RBC001/ RCO011/ LSE07/ MER002/ OVA001/ BGGET142/ BMTC133/ BPSC133/ MSK01/ MHI01/ MPC001/MPA001/ MPA011/ MANI001/ MCFT001/ MDE411/ MEV11/ MDV101/ MGS001/ MMT001/ MMPC009/ MCH001/ MPC051/ MLE011/ MSD011/ MBP001/ MCS011/MCS201/ BAB101/ BPVI011/ CNSHC001/ OSEI041/ OULE001/ OUL001/MGS042/ BMS001/ BSL001/ CHR11/ BSMA001/BEV001/ BPYE001/ BSHF101/ BSSI011/ BES121/ RES101/ RSO101/ MAL002/ MRW005/ ONR003/ BEGG171/ BPAG171/ BPCG171/ BSOG171/ BABG171 / BPYG171/ BSKG178/ BHDG175/ BPCG175/ BSKC132/ December 5, 2023 MHD03/MPS002/ MEC002/ MLII101/ MGP002/ MFN002/ MSW002/ MS03/MES012/ MAE005/MPYE001/ MFC002/ MAW003/ MWG002/ MTT011/ MJM002/ MJM021/ PGDT02/ MLI002/ MES005/ MES082/ MIP102/ MEV002/ MEDS002/ MSK02/ MPC002/ MPA002/ MPA012/ MANI002/ MRD102/ MCFT002/ MDE412/ MEV12/ MDV102/ MGS002/ MMT002/ MMPC003/ MCH002/ MPC052/ MLE012/ MSD012/ MBP002/MCS012/ MCS202/ MCS230/ BSM001/ BEV002/ MME011/ MGS043/ LSE06/ BES122/ MER005 / BNRI102/ BPY012/ BLI221/ BES063/ December 6, 2023

