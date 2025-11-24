BIhar STET Answer Key 2025
Focus
Quick Links

NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 का शेड्यूल mcc.nic.in पर जारी, 2 दिसंबर से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 24, 2025, 17:08 IST

MCC ने NEET PG काउंसलिंग 2025 के राउंड 2 का शेड्यूल जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन 2 दिसंबर, 2025 से शुरू होंगे। रजिस्टर करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर उपलब्ध है।

Add as a preferred source on Google
Join us
MCC has released the NEET PG Counselling 2025 Round 2 schedule
MCC has released the NEET PG Counselling 2025 Round 2 schedule
Register for Result Updates

NEET PG काउंसलिंग 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2025 के राउंड 2 का शेड्यूल जारी कर दिया है। राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन 2 दिसंबर, 2025 से शुरू होंगे। कैंडिडेट को शेड्यूल देखने और mcc.nic.in पर रजिस्टर करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। काउंसलिंग में शामिल होने के लिए छात्रों को ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा।

NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 की जरूरी तारीखें

NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 शेड्यूल की जरूरी तारीखों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

इवेंट 

डेट्स 

संभावित सीट मैट्रिक्स का सत्यापन

1 दिसंबर, 2025

रजिस्ट्रेशन/भुगतान

2 - 7 दिसंबर, 2025

विकल्प भरना/लॉक करना

3 - 7 दिसंबर, 2025

सीट आवंटन की प्रक्रिया

8 - 9 दिसंबर, 2025

रिजल्ट 

10 दिसंबर, 2025

रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग

11 - 18 दिसंबर, 2025

सम्मिलित उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन

19 - 21 दिसंबर, 2025


NEET PG Counselling 2025 Round 2 Schedule Official Notice

NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 के लिए कैसे रजिस्टर करें?

कैंडिडेट को NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:

  1. आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
  2. रिबन पर 'PG Medical' पर क्लिक करें।
  3. नीचे स्क्रॉल करके कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पर जाएं और 'New Registration 2025' पर क्लिक करें।
  4. अपना NEET PG रोल नंबर और पासवर्ड डालें।
  5. कैप्चा कोड भरें और फॉर्म सबमिट करें।
  6. राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
  7. कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।
Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News