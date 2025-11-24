NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 का शेड्यूल mcc.nic.in पर जारी, 2 दिसंबर से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

NEET PG काउंसलिंग 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2025 के राउंड 2 का शेड्यूल जारी कर दिया है। राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन 2 दिसंबर, 2025 से शुरू होंगे। कैंडिडेट को शेड्यूल देखने और mcc.nic.in पर रजिस्टर करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। काउंसलिंग में शामिल होने के लिए छात्रों को ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा।
NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 की जरूरी तारीखें
NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 शेड्यूल की जरूरी तारीखों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
इवेंट
|
डेट्स
|
संभावित सीट मैट्रिक्स का सत्यापन
|
1 दिसंबर, 2025
|
रजिस्ट्रेशन/भुगतान
|
2 - 7 दिसंबर, 2025
|
विकल्प भरना/लॉक करना
|
3 - 7 दिसंबर, 2025
|
सीट आवंटन की प्रक्रिया
|
8 - 9 दिसंबर, 2025
|
रिजल्ट
|
10 दिसंबर, 2025
|
रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग
|
11 - 18 दिसंबर, 2025
|
सम्मिलित उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन
|
19 - 21 दिसंबर, 2025
NEET PG Counselling 2025 Round 2 Schedule Official Notice
NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 के लिए कैसे रजिस्टर करें?
कैंडिडेट को NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:
- आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
- रिबन पर 'PG Medical' पर क्लिक करें।
- नीचे स्क्रॉल करके कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पर जाएं और 'New Registration 2025' पर क्लिक करें।
- अपना NEET PG रोल नंबर और पासवर्ड डालें।
- कैप्चा कोड भरें और फॉर्म सबमिट करें।
- राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
- कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।
