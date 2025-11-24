NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 का शेड्यूल mcc.nic.in पर जारी, 2 दिसंबर से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

NEET PG काउंसलिंग 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट - पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) काउंसलिंग 2025 के राउंड 2 का शेड्यूल जारी कर दिया है। राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन 2 दिसंबर, 2025 से शुरू होंगे। कैंडिडेट को शेड्यूल देखने और mcc.nic.in पर रजिस्टर करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। काउंसलिंग में शामिल होने के लिए छात्रों को ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा।

NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 की जरूरी तारीखें

NEET PG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 शेड्यूल की जरूरी तारीखों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: