NTA ने NEET और JEE में किए बड़े बदलाव, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से होगी एंट्री

नीट यूजी 2026 और जेईई मेन्स 2026 एग्जाम में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) अपने द्वारा आयोजित होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में कैंडिडेट्स के लिए फेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन शुरू कर रहा है। इसे जनवरी 2026 में होने वाली JEE Main 1 और NEET एग्जाम में लागू किया जाएगा। यह नियम एग्जाम में होने वाली धोखाधड़ी और 'इंपर्सनेशन' को रोकने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा।

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने इस साल मई में NEET-UG एग्जाम के दौरान फेस ऑथेंटिकेशन किया था। यह दिल्ली के कुछ चुनिंदा सेंटर पर एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक पायलट प्रोजेक्ट था. इसमें कैंडिडेट्स की पहचान वेरीफाई करने के लिए आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शामिल था.

नए सुरक्षा नियम क्या हैं ?