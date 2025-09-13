Rajasthan 4th Grade Admit Card 2025 Out
Focus
Quick Links

71st BPSC Prelims 2025 Exam Analysis: प्रीलिम्स पेपर की समीक्षा, कठिनाई स्तर, अच्छे प्रयास और कट-ऑफ देखें

By Priyanka Pal
Sep 13, 2025, 12:06 IST

71st BPSC Prelims 2025 Exam Analysis: बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2025 आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर, 2025 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक सिंगल शिफ्ट में हो रहा है। परीक्षा राज्य के 37 जिलों में 912 केंद्रों पर जारी है। अच्छे प्रयास, पूछे गए प्रश्नों की जानकारी और कट-ऑफ के लिए यहां देखें लेटेस्ट अपडेट। 

Add as a preferred source on Google
Join us
71st BPSC Prelims 2025 Exam Analysis in Hindi
71st BPSC Prelims 2025 Exam Analysis in Hindi

71st BPSC Prelims 2025 Exam Analysis: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से बीपीएससी 71वीं परीक्षा आज राज्य के 37 जिलों में आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा के तहत बिहार के कुल 1298 रिक्त पदों को भरा जाएगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को प्रत्येक खंड के कठिनाई स्तर, प्रयासों की संख्या और प्रश्नों के भार को समझने के लिए विश्लेषण किया जाएगा। 

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के कठिनाई स्तर, पूछे गए प्रश्नों के प्रकार और अनुभागवार प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए BPSC परीक्षा विश्लेषण की जांच करनी चाहिए, जिससे उन्हें भविष्य के प्रयासों के लिए रणनीतिक रूप से तैयार होने में मदद मिलेगी।

उम्मीदवार इस लेख में विषयवार परीक्षा कठिनाई स्तर, पूछे गए विषय और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। BPSC CCE पेपर विश्लेषण 2025 उम्मीदवारों को आगामी पाली में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करेगा और परीक्षा पैटर्न, प्रश्न पत्र संरचना और BPSC परीक्षा के अन्य पहलुओं को समझने में भी मदद करेगा।

बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 2025 परीक्षा शिफ्ट समय 

उम्मीदवार बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के साथ-साथ रिपोर्टिंग समय जानने के लिए तालिका देख सकते हैं: 

बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा समय

रिपोर्टिंग का समय

दोपहर 12 से 2 बजे तक

सुबह 9:30 बजे

BPSC परीक्षा विश्लेषण 2025 कठिनाई स्तर

उम्मीदवारों से प्राप्त प्रारंभिक प्रतिक्रिया के अनुसार, परीक्षा का समग्र कठिनाई स्तर मध्यम से कठिन पाया गया है। विषयवार कठिनाई स्तर के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

विषय का नाम

कठिनाई स्तर

सामान्य अध्ययन

जल्द 

इतिहास

जल्द

भूगोल

जल्द

राजनीति

जल्द

अर्थव्यवस्था

जल्द

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

जल्द

सामयिकी

जल्द

बीपीएससी पिछले साल 70वीं प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ 2024

बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर BPSC 70वीं CCE प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ जारी कर दी है। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से BPSC 70वीं प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ देख सकते हैं:

वर्ग

कट-ऑफ अंक

निष्कपट

91.00

अनारक्षित (महिला)

81.00

ईडब्ल्यूएस

83.00

ईडब्ल्यूएस (महिला)

73.00

अनुसूचित जाति

70.33

एससी (महिला)

55.00

अनुसूचित जनजाति

65.33

एसटी (महिला)

65.33

ईबीसी

82.00

ईबीसी (महिला)

69.33

ईसा पूर्व

84.67

बीसी (महिला)

75.00

बीसीएल

71.33

विकलांग (VI)

54.00

विकलांग (डीडी)

48.00

विकलांग (ओएच)

68.00

विकलांग (एमडी)

48.00

पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोते

64.67

बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 2025 ट्वीट

BPSC 71st Exam Notice 2025

 

 

also read: Rajasthan Police Constable 2025 Exam Analysis: सभी शिफ्टों के सेक्शन-वाइज पेपर की समीक्षा

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News