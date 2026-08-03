August 2026 School Holiday: रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस समेत अगस्त में छुट्टियों का पूरा कैलेंडर, जानें State- Wise और वीकेंड की पूरी लिस्ट

अगस्त 2026 स्कूल छुट्टियां: अगस्त 2026 का महीना छात्रों और टीचर्स, दोनों के लिए छुट्टियों के लिए बेहद खास रहने वाला है। इस महीने स्वतंत्रता दिवस (80वां स्वतंत्रता दिवस), ईद-ए-मिलाद/मिलाद-उन-नबी और रक्षाबंधन जैसे राष्ट्रीय व प्रमुख धार्मिक त्योहार शामिल हैं। इसके अलावा, महीने में 5 रविवार पड़ने से छात्रों को पढ़ाई से ब्रेक लेने और परिवार के साथ समय बिताने का भरपूर मौका मिलेगा। राष्ट्रीय उत्सवों, धार्मिक त्योहारों और मानसून से जुड़ी छुट्टीयों के कारण स्कूल काफी लंबे समय के लिए बंद रहेंगे। इन छुट्टियों का शेड्यूल State-WIse अलग-अलग हो सकता है। छात्रों, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए छुट्टीयों की घोषणाओं और DM आदेशों पर अपनी नजरे बनाएं रखें। August 2026 School Holiday List: अगस्त की छुट्टियों का पूरा कैलेंडर छात्र August 2026 School Holiday List के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। इसमें अगस्त 2026 के राष्ट्रीय, राजपत्रित और क्षेत्रीय त्योहारों की डेट्स की जानकारी भी दी गई हैं:

डेट दिन ऑकेजन छुट्टी का प्रकार 2 अगस्त 2026 रविवार साप्ताहिक छुट्टी सार्वजनिक छुट्टी 9 अगस्त 2026 रविवार साप्ताहिक छुट्टी सार्वजनिक छुट्टी 15 अगस्त 2026 शनिवार स्वतंत्रता दिवस (80th Independence Day) & हरियाली तीज राष्ट्रीय छुट्टी (ध्वजारोहण कार्यक्रम) 16 अगस्त 2026 रविवार साप्ताहिक छुट्टी सार्वजनिक छुट्टी 17 अगस्त 2026 सोमवार नाग पंचमी (उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में स्थानीय छुट्टी) क्षेत्रीय/ऐच्छिक छुट्टी 23 अगस्त 2026 रविवार साप्ताहिक छुट्टी सार्वजनिक छुट्टी 26 अगस्त 2026 बुधवार ईद-ए-मिलाद (Milad-un-Nabi) / ओणम राजपत्रित छुट्टी 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन (Raksha Bandhan) सार्वजनिक छुट्टी 30 अगस्त 2026 रविवार साप्ताहिक छुट्टी सार्वजनिक छुट्टी State-Wise Holidays 2026: स्कूल बंद होने की डेट्स और अपडेट

अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों और राज्य सरकार के नोटिस के अनुसार छात्रों, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए छुट्टियों में थोड़ा बदलाव हो सकता है: डेट छुट्टी लागू क्षेत्र 4 अगस्त केर पूजा त्रिपुरा (Agartala) 8 अगस्त दूसरा शनिवार / टेंडोंग लो रम फाट अखिल भारतीय (दूसरा शनिवार) / सिक्किम (गंगटोक) 13 अगस्त देशभक्त दिवस मणिपुर (Imphal) 19 अगस्त महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का जन्मदिन त्रिपुरा 25 अगस्त मिलाद-उन-नबी (ईद-ए-मिलाद)/पहला ओणम केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नामित राज्य 26 अगस्त तिरुवनंतपुरम (ओणम) केरल 28 अगस्त रक्षा बंधन / वरलक्ष्मी व्रत उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत / दक्षिण भारत उत्तर प्रदेश और बिहार (UP & Bihar): 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 17 अगस्त (नाग पंचमी पर स्थानीय छुट्टी), 26 अगस्त (ईद-ए-मिलाद) और 28 अगस्त (रक्षाबंधन) पर सरकारी और प्राईवेट स्कूल बंद रहेंगे।

राजस्थान और मध्य प्रदेश (Rajasthan & MP): रक्षाबंधन (28 अगस्त) और ईद-ए-मिलाद (26 अगस्त) पर राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक छुट्टी घोषित रहता है।

दिल्ली और एनसीआर (Delhi-NCR): दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के स्कूलों में 15 अगस्त, 26 अगस्त और 28 अगस्त को छुट्टी रहेगी।

दक्षिण भारत (केरल व तमिलनाडु): केरल में 25 और 26 अगस्त को ओणम (First Onam / Thiruvonam) के अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों में विशेष छुट्टियां रहेंगी।

पूर्वोत्तर राज्य (Tripura, Manipur, Sikkim): त्रिपुरा में केर पूजा (4 अगस्त) और महाराजा बीर बिक्रम जयंती (19 अगस्त), मणिपुर में पैट्रियट्स डे (13 अगस्त) पर स्कूल बंद रहेंगे।

Long Weekend Holidays 2026 August: छात्रों के लिए लॉन्ग वीकेंड का मौका 15 - 16 अगस्त: शनिवार को 15 अगस्त के ध्वजारोहण व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद छुट्टी और रविवार का साप्ताहिक छुट्टी रहेगी।

28 - 30 अगस्त: शुक्रवार (28 अगस्त) को रक्षाबंधन की छुट्टी होगी, जिन स्कूलों में शनिवार (29 अगस्त) को छुट्टी रहती है, वहां लगातार 3 दिन (शुक्रवार, शनिवार, रविवार) का लंबा ब्रेक छात्रों को मिलेगा। Monsoon Weather Alerts Holidays: मानसून और भारी बारिश के कारण छुट्टी अगस्त 2026 के महीने में देश के कई हिस्सों जैसे महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण भारतीय राज्यों में काफी भारी बारिश की चेतावनी रहती है। इस मौसम को देखते हुए मौसम विभाग (IMD) के अलर्ट के आधार पर जिला प्रशासन स्थानीय लेवल पर अतिरिक्त 1-2 दिन की छुट्टियों की घोषणा कर सकता है। Independence Day 2026 , Milad-un-Nabi (Eid-e-Milad) and Raksha Bandhan