MCC NEET UG 2026 Admission Process: रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट तक के पूरे Step-by-Step गाइडलाइन

NEET UG काउंसलिंग 2026: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी NEET UG 2026 Admission Process शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। MCC द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, पहले राउंड के लिए सीट अलॉटमेंट- रजिस्ट्रेशन/भुगतान 5 अगस्त, 2026 से शुरू होने जा रहा है। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने वाले छात्रों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑफिशियल काउंसलिंग पोर्टल पर विजिट करना होगा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा 15% ऑल इंडिया कोटा (AIQ), AIIMS, JIPMER, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीटों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की जाती है। साथ ही, इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले छात्रों को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। MCC द्वारा NEET UG Counselling 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक और फीस से जुड़ी सभी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर दी गई है। NEET UG 2026 Counselling के लिए रजिस्ट्रेशन गाइड

छात्र mcc.nic.in पर जाकर NEET UG 2026 Counselling का हिस्सा बनना चाहते है, तो नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके प्रोसेस को पूरा करें। 1. MCC की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर विजिट करे। 2. ‘UG Medical Counselling’ के सेक्शन पर क्लिक करें। 3. फिर, ‘New Registration 2026’ के लिंक पर क्लिक करें। 4. अपने NEET UG 2026 का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नाम और जन्मतिथि को फिल करके नया पासवर्ड बनाएं। 5. कैटेगरी-वाइज फीस को जमा करें। रजिस्ट्रेशन के बाद निर्धारित फीस को ऑनलाइन मोड के जरीए जमा करवाएं। रजिस्ट्रेशन फीस (Non-Refundable): जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 और SC/ST/OBC/PwD कैटेगरी के लिए 500 फीस निर्धारित की गई है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए 5,000 है।

सिक्योरिटी डिपॉजिट (Refundable): सरकारी कॉलेजों के लिए 10,000 (आरक्षित कैटेगरी 5,000) और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए 2,00,000 निर्धारित की गई है। 6. लॉगिन करने के बाद उपलब्ध कॉलेजों की लिस्ट को देखें। फिर, अपनी पसंद और रैंक के अनुसार कॉलेजों और कोर्स (MBBS/BDS/B.Sc Nursing) को Preference Order में लगाएं।

7. चॉइस लॉकिंग, छात्र अपनी पसंद की लिस्ट को फाइनल डेट से पहले ध्यान से Lock कर दें। यदि आप लॉक करना भूल जाते हैं, तो डेडलाइन समाप्त होने पर सिस्टम खुद ब खुद इसे ऑटो-लॉक कर देता है। NEET UG 2026 Round 1 ऑफिशियल शेड्यूल इवेंट डेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट 5 अगस्त से 12 अगस्त 2026 चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 6 अगस्त से 13 अगस्त 2026 सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग 13 अगस्त से 16 अगस्त 2026 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 17 अगस्त 2026 अलॉटडेट कॉलेज में रिपोर्टिंग/जॉइनिंग 18 अगस्त से 22 अगस्त 2026 Counselling Schedule - यहां देखें स्मार्ट काउंसलिंग स्ट्रेटेजी कैसे करें? 1. चॉइस फिलिंग का Basket Model अपनाएं कॉलेजों की लिस्ट बनाते समय केवल टॉप कॉलेज न भरें। इसके साथ ही, अपनी लिस्ट को 3 हिस्सों में बांटें: Dream Colleges: आपकी रैंक से थोड़े बेहतर कटऑफ वाले कॉलेज।

Target Colleges: जहां आपकी रैंक के अनुसार एडमिशन मिलने की सबसे ज्यादा संभावना हो।

Safe Colleges: बैकअप के लिए ऐसे कॉलेज जिनका कटऑफ आपकी रैंक से नीचे रहता है।

2. मैक्सिमम चॉइसेज भरें MCC काउंसलिंग में ऑप्शन चुनने की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए सीट अलॉटमेंट न होने के जोखिम से बचने के लिए अधिक से अधिक ऑप्शन को फिल करें। 3. फ्री एग्जिट और अपग्रेशडन नियम समझें राउंड 1 में सीट अलॉट होने पर यदि आप जॉइन नहीं करते हैं, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त नहीं होता। यदि आप अलॉट हुई सीट से संतुष्ट हैं, लेकिन बेहतर कॉलेज चाहते हैं, तो 'Upgradation' का ऑप्शन चुनकर अगले राउंड में भाग ले सकते हैं। 4. काउंसलिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें रिपोर्टिंग के समय इन Original Documents की आवश्यकता होगी: NEET UG 2026 एडमिट कार्ड एवं स्कोरकार्ड

क्लास 10वीं व 12वीं की मार्कशीट एवं पासिंग सर्टिफिकेट

प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर

जाति/कैटेगरी /PwD प्रमाण पत्र

वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट)

8 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो NEET UG 2026 Admission Process NEET UG काउंसलिंग प्रक्रिया को तीन राउंड में भांटा गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन भरना और ऑप्शन को लॉक करना जरूरी होता है। छात्रों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा।