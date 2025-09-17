BEU Result 2025: बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी, यहां से करें चेक

बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी (BEU) ने हाल ही में BTech, BArch, MTech और अन्य परीक्षाओं जैसे Courses के लिए विभिन्न सेमेस्टर के Result जारी किए हैं। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी Result 2025 को आधिकारिक वेबसाइट beu-bih.ac.in पर ऑनलाइन जारी किया गया है। इन परीक्षाओं में शामिल हुए सभी छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपना beu-bih.ac.in Result देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र अपने Registration नंबर के जरिए अपना BEU Result 2025 PDF देख सकते हैं।

बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 डाउनलोड लिंक

नवीनतम अपडेट के अनुसार, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने UG प्रोग्राम के लिए विभिन्न सेमेस्टर के Result जारी किए हैं। छात्र अपने BEU Results यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट beu-bih.ac.in पर देख सकते हैं।

बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 लिंक

BEU Result 2025 कैसे चेक करें?

Candidates B.Tech और अन्य परीक्षाओं जैसे विभिन्न UG Courses के लिए अपने सेमेस्टर Result यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं। BEU Results 2025 देखने का तरीका जानने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।