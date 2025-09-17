RRB NTPC Answer Key 2025, Download Now!
Focus
Quick Links

BEU Result 2025: बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी, यहां से करें चेक

By Vijay Pratap Singh
Sep 17, 2025, 12:06 IST

बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी (BEU) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कई UG और PG Courses के सेमेस्टर Result जारी कर दिए हैं। छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक और बताए गए तरीकों से beu-bih.ac.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी (BEU) रिजल्ट 2025
बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी (BEU) रिजल्ट 2025

बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी (BEU) ने हाल ही में BTech, BArch, MTech और अन्य परीक्षाओं जैसे Courses के लिए विभिन्न सेमेस्टर के Result जारी किए हैं। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी Result 2025 को आधिकारिक वेबसाइट beu-bih.ac.in पर ऑनलाइन जारी किया गया है। इन परीक्षाओं में शामिल हुए सभी छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपना beu-bih.ac.in Result देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र अपने Registration नंबर के जरिए अपना BEU Result 2025 PDF देख सकते हैं।

बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 डाउनलोड लिंक

नवीनतम अपडेट के अनुसार, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने UG प्रोग्राम के लिए विभिन्न सेमेस्टर के Result जारी किए हैं। छात्र अपने BEU Results यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट beu-bih.ac.in पर देख सकते हैं।

बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 लिंक

BEU Result 2025 कैसे चेक करें?

Candidates B.Tech और अन्य परीक्षाओं जैसे विभिन्न UG Courses के लिए अपने सेमेस्टर Result यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं। BEU Results 2025 देखने का तरीका जानने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

चरण 1: यूनिवर्सिटी के आधिकारिक परीक्षा पोर्टल - results.beup.ac.in पर जाएं।

चरण 2: दी गई सूची में अपना Course देखें और उस पर क्लिक करें।

चरण 3: अपना रोल नंबर दर्ज करें और शो Result बटन पर क्लिक करें।

चरण 4: Result स्क्रीन पर दिखाई देगा।

चरण 5: Result देखें और भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर लें।

BEU मार्कशीट 2025 पर दी गई जानकारी

बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर BEU Result 2025 मार्कशीट जारी कर दी है। BEU मार्कशीट 2025 में नीचे दी गई जानकारी शामिल होगी।

  •    छात्र का नाम

  •    रजिस्टर नंबर

  •    Course का नाम

  •    कुल अंक

  •    प्राप्त अंक

  •    Course/विषय कोड

  •    Course/विषय का नाम

  •    Result स्टेटस

  •    कुल अंक

  •    अधिकतम अंक

  •    Result की तारीख

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News