BPSC ASO Admit Card 2025: बीपीएससी एएसओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड इस तिथि को होगा जारी, यहां मिलेगा हॉल टिकट Direct Link

BPSC ASO Prelims Admit Card 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने Assistant Section Officer (ASO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। आधिकारिक अपडेट के अनुसार, BPSC ASO प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 निर्धारित तिथि को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीदवार इसे लॉगिन करके आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 41 Assistant Section Officer (ASO) की भर्ती की जाएगी।

BPSC ASO Admit Card 2025 Kab Aayega?

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। ताज़ा अपडेट के अनुसार, BPSC ASO प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 4 सितंबर 2025 तक जारी होने की संभावना है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड में परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र का पता और शिफ्ट का समय जैसी अहम जानकारी दी जाएगी। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड समय पर डाउनलोड कर लें और परीक्षा के दिन इसे अपने साथ रखना न भूलें।