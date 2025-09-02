IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
Focus
Quick Links
Breaking News

BPSC ASO Admit Card 2025: बीपीएससी एएसओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड इस तिथि को होगा जारी, यहां मिलेगा हॉल टिकट Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Sep 2, 2025, 10:06 IST

BPSC ASO Prelims Admit Card 2025: बीपीएससी एएसओ एडमिट कार्ड 2025 जल्द जारी किया जाएगा। एक बार लिंक एक्टिव होने के बाद, उम्मीदवार अपना हॉल टिकट bpsc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। यह परीक्षा 10 सितंबर 2025 को एक ही पाली में दोपहर 12:00 बजे से 2:15 बजे तक, कुल 11 जिलों में आयोजित होगी।

BPSC ASO Prelims Admit Card 2025
BPSC ASO Prelims Admit Card 2025

BPSC ASO Prelims Admit Card 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने Assistant Section Officer (ASO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। आधिकारिक अपडेट के अनुसार, BPSC ASO प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 निर्धारित तिथि को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीदवार इसे लॉगिन करके आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 41 Assistant Section Officer (ASO) की भर्ती की जाएगी।

BPSC ASO Admit Card 2025 Kab Aayega?

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। ताज़ा अपडेट के अनुसार, BPSC ASO प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 4 सितंबर 2025 तक जारी होने की संभावना है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड में परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र का पता और शिफ्ट का समय जैसी अहम जानकारी दी जाएगी। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड समय पर डाउनलोड कर लें और परीक्षा के दिन इसे अपने साथ रखना न भूलें।

बिहार सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) परीक्षा कब होगी?

बीपीएससी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, ASO प्रीलिम्स परीक्षा 10 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा केवल एक पाली में होगी, जिसका समय दोपहर 12:00 बजे से 2:15 बजे तक तय किया गया है। परीक्षा का आयोजन बिहार के 11 जिलों में किया जाएगा।

BPSC ASO Prelims Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार इस तरह अपना BPSC ASO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की आधिकारिक वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर “Online Application” पर क्लिक करें।

  3. अब लॉगिन पेज खुलेगा, जहाँ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज करें।

  4. लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर आपका BPSC ASO एडमिट कार्ड 2025 दिखाई देगा।

इसे डाउनलोड करें और परीक्षा में जाने के लिए इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News