BRABU UG 5th Merit List 2026: बिहार यूनिवर्सिटी 5वीं मेरिट लिस्ट brabu.ac.in पर जारी
BRABU UG 5th Merit List 2026: बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर, बिहार यूनिवर्सिटी ने स्नातक नामांकन की 5वीं लिस्ट जारी की है। अभ्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट brabu.ac.in पर जाकर मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
BRABU UG 5th Merit List 2026-30: बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर, बिहार यूनिवर्सिटी (BRABU) मुजफ्फरपुर ने अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए 5वीं मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। मेरिट लिस्ट आज यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट brabu.ac.in पर जारी की गई है। यूनिवर्सिटी ने बीए, बी.कॉम और बीएससी जैसे कोर्सों में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट जारी की है। जिन अभ्यार्थियों का नाम पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी मेरिट लिस्ट में नहीं था। वे 5वीं मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं।
BRABU UG 5th Merit List 2026: मेरिट लिस्ट जारी
बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, जिसे पूर्व में बिहार विश्वविद्यालय और डॉ. बी.आर. अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) के नाम से जाना जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1960 में बिहार विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त है। अभ्यार्थी 5वीं मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
BRABU UG 5th Merit List 2026 Download link
BRABU UG (2025–29) की 5वीं मेरिट लिस्ट पीडीएफ अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। छात्रों की सुविधा के लिए हमने इस लेख में नीचे सीधा लिंक भी उपलब्ध कराया है।
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BRABU UG 5th Merit List Link
BRABU UG 5th Merit List 2026: नामांकन प्रक्रिया
5वीं मेरिट लिस्ट में शामिल छात्रों को निर्धारित तिथि तक संबंधित कॉलेजों में जाकर दस्तावेजों के सत्यापन और फीस भुगतान के साथ नामांकन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:
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12वीं की मार्कशीट
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आधार कार्ड
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पासपोर्ट साइज फोटो
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कैटेगरी सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)
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BRABU आवेदन फॉर्म की प्रति
BRABU UG 5th Merit List 2026: ऑनलाइन मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करें?
बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर मेरिट लिस्ट 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें।
- सबसे पहले यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।
- होमपेज पर, स्टूडेंट कॉर्नर या यूजी एडमिशन 2026-30 सेक्शन पर जाएं।
- अब “UG 5th मेरिट लिस्ट 2026” लिंक पर क्लिक करें ।
- मेरिट लिस्ट पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- मेरिट लिस्ट में अपना आवेदन क्रमांक, नाम या श्रेणी खोजें।
- आपका नाम लिस्ट में दिखाई देता है, तो अपने आवंटित कॉलेज का विवरण देखें।
- अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके यूजी एडमिशन/यूएमआईएस पोर्टल पर लॉग इन करें।
- अपना कॉलेज आवंटन पत्र डाउनलोड करें ।
- आवंटन पत्र का प्रिंटआउट लें
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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