BRABU UG 5th Merit List 2026: बिहार यूनिवर्सिटी 5वीं मेरिट लिस्ट brabu.ac.in पर जारी

BRABU UG 5th Merit List 2026-30: बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर, बिहार यूनिवर्सिटी (BRABU) मुजफ्फरपुर ने अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए 5वीं मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। मेरिट लिस्ट आज यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट brabu.ac.in पर जारी की गई है। यूनिवर्सिटी ने बीए, बी.कॉम और बीएससी जैसे कोर्सों में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट जारी की है। जिन अभ्यार्थियों का नाम पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी मेरिट लिस्ट में नहीं था। वे 5वीं मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं।

BRABU UG 5th Merit List 2026: मेरिट लिस्ट जारी

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, जिसे पूर्व में बिहार विश्वविद्यालय और डॉ. बी.आर. अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) के नाम से जाना जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1960 में बिहार विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त है। अभ्यार्थी 5वीं मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।