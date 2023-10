BSEB DElEd Result 2023 Out: बिहार डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के स्क्रूटनी परिणाम जारी, यहां से तुरंत करें डाउनलोड

BSEB DElEd First, Second Year Scrutiny Result 2023 Out: बिहार बोर्ड ने डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का स्क्रूटनी परिणाम जारी कर दिया है। उम्मीदवार रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके अपना बीएसईबी डीएलएड स्क्रूटनी परिणाम secondary.biharboardonline.com पर देख सकते हैं। यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक से बीएसईबी डेलेड फर्स्ट सेकंड ईयर स्क्रूटनी रिजल्ट 2023 चेक कर सकते हैं।