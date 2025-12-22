NEET SS Admit Card 2025
BSEB Sakshamta Pariksha 4 Result 2025 OUT: बिहार सक्षमता परीक्षा 4 का रिजल्ट घोषित, यहां करें चेक

By Vijay Pratap Singh
Dec 22, 2025, 11:51 IST

Bihar Sakshamta Pariksha 4 Result 2025 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा 2025 (4th) का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार जिसने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बिहार सक्षमता परीक्षा 4 का रिजल्ट लिंक sakshamtabihar.com पर उपलब्ध है।

बिहार सक्षमता परीक्षा 4 परिणाम 2025 आउट
बिहार सक्षमता परीक्षा 4 परिणाम 2025 आउट

BSEB Sakshamta Pariksha 4 Result 2025 OUT: बिहार में स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा 2025 (चतुर्थ चरण) का परिणाम अब आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के अध्यक्ष आनंद किशोर ने 20 दिसंबर 2025 को परीक्षा परिणाम की घोषणा की। उम्मीदवार अपना रिजल्ट BSEB की आधिकारिक वेबसाइट - sakshamtabihar.com से चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा में कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 के शिक्षक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। कुल 14,936 शिक्षकों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से कुल 4,932 शिक्षक ही पास हुए हैं। इस तरह, इस परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 33.02% रहा।

बिहार सक्षमता परीक्षा 4 का रिजल्ट 2025 डाउनलोड लिंक

बिहार सक्षमता परीक्षा 4 (चतुर्थ चरण) का रिजल्ट 2025 अब डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार BSEB की आधिकारिक वेबसाइट - sakshamtabihar.com पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार को रिजल्ट देखने के लिए आवेदन संख्या/लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

BSEB Bihar Sakshamta Pariksha 4 Result 2025 Link

यहां क्लिक करें

कैसे चेक करें बिहार सक्षमता परीक्षा 4 रिजल्ट 2025?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले BSEB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. होम पेज पर “Sakshamta Pariksha 4 Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपने Application No./Login ID और पासवर् दर्ज करें।

  4. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लें।

[Class-wise] Bihar Sakshamta Pariksha 4 Result 2025

कक्षापरीक्षा में शामिल शिक्षकपास हुए शिक्षकसफलता दर (%)
कक्षा 1 से 5 13,726 4,182 30.46%
कक्षा 6 से 8 387 266 68.73%
कक्षा 9 से 10 592 354 59.80%
कक्षा 11 से 12 231 130 56.28%

[Gender-wise] Bihar Sakshamta Pariksha 4 Result 2025

लिंग

परीक्षा में शामिल शिक्षक

पास हुए शिक्षक

सफलता दर (%)

महिला

8,501

2,725

32.06%

पुरुष

6,435

2,207

34.31%

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

