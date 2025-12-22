BSEB Sakshamta Pariksha 4 Result 2025 OUT: बिहार में स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा 2025 (चतुर्थ चरण) का परिणाम अब आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के अध्यक्ष आनंद किशोर ने 20 दिसंबर 2025 को परीक्षा परिणाम की घोषणा की। उम्मीदवार अपना रिजल्ट BSEB की आधिकारिक वेबसाइट - sakshamtabihar.com से चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा में कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 के शिक्षक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। कुल 14,936 शिक्षकों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से कुल 4,932 शिक्षक ही पास हुए हैं। इस तरह, इस परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 33.02% रहा।

बिहार सक्षमता परीक्षा 4 का रिजल्ट 2025 डाउनलोड लिंक

बिहार सक्षमता परीक्षा 4 (चतुर्थ चरण) का रिजल्ट 2025 अब डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार BSEB की आधिकारिक वेबसाइट - sakshamtabihar.com पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार को रिजल्ट देखने के लिए आवेदन संख्या/लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।