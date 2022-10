CBSE Class 10 French Sample Question Paper 2022-23: Download Sample Paper PDF

CBSE Class 10 French Sample Question Paper 2022-23: Visit Jagran Josh to find the direct download link to CBSE Class 10 French Sample question paper and marking scheme for 2022-23.

CBSE Class 10 French Sample Question Paper 2022-23: Class 10 French Sample Paper is available for the students appearing for their CBSE board exams in the academic year 2022-23. While CBSE is yet to release the detailed datesheet for board exams in December, students are also getting ready to appear for the exams.

French is one of the optional language courses offered by CBSE in class 10th. French is one of the most widely spoken languages today. In fact, At the beginning of the 21st century, French was an official language of more than 25 countries, according to Brittanica. Since it is a foreign language, the difficulty level is considered less in comparison to other subjects, This makes the course very scoring for the overall results. In addition to that, it opens a wide range of career options for the students right from secondary school.

The sample paper can be found on the official website of Central Board of Secondary Education at cbseacademic.nic.in.

According to CBSE class 10 French Sample Question Paper, the maximum time given to attempt the paper of 80 marks is 3 hours.

The question paper is divided into four sections:

SECTION MARKS A) Reading Section 10 B) Writing Section 20 C) Grammar Section 30 D) Culture and Civilisation 20

Section A (Compréhension) 10 MARKS

1. Lisez le texte, regardez l’image et ensuite répondez aux questions suivantes:

J'ai lu l'article 'Voyager c’est vivre!' et j'écris pour vous dire ce que j'en pense. Cet article parle des jeunes qui partent, après leurs études, faire des voyages. Il raconte comment les jeunes adultes voyagent avec tous leurs vêtements dans un grand sac à dos. Ces voyages durent souvent plusieurs mois car ils vont dans des pays très loin de chez eux. Selon l’article, c'est passionnant et enrichissant de vivre une vraie aventure quand on est jeune! Là, je suis d'accord avec le journaliste: c'est bien une aventure. On ne sait pas où on va se coucher le soir, qui on va rencontrer. En plus, on doit apprendre à se sortir tout seul de situations difficiles et cela aide à devenir adulte et indépendant. Mais à la fin de l'article, ce journaliste ajoute que ces voyages donnent toujours aux jeunes l'opportunité de rencontrer les gens d'autres cultures. Et cela, je pense, est faux. Car en réalité, ces jeunes voyageurs ont très peu de contact avec les populations. Ils rencontrent d'autres jeunes voyageurs comme eux et restent la plupart du temps ensemble. Selon moi, le seul moyen de connaître les gens d'autres cultures, c'est de vivre avec eux et de travailler avec eux.

Francois

Répondez:

1.a Répondez aux questions suivantes: (2 au choix)

a. Que font beaucoup de jeunes après leurs études?

b. Où est-ce que les jeunes mettent leurs vêtements?

c. Selon l’image, nommez deux ressources en ligne utilisées par les jeunes de 18 à 34 ans pour planifier leurs vacances.

1.b Ecrivez vrai ou faux:

a. Selon l’image, pour planifier leurs voyages, les jeunes de 18 à 34 ans utilisent seulement les médias sociaux.

b. François écrit au journal pour raconter ses grands voyages.

c. Les jeunes partent pour un mois.

d. Aller faire une aventure quand on est jeune, c’est une expérience très riche.

e. Selon le texte, les voyages donnent l’opportunité de voyager avec les parents.

f. On doit passer plus de temps avec les gens d’un pays pour mieux les connaître.

1.c Trouvez dans le texte: (3)

a. Une conjonction - _________

b. Un adjectif - _________

c. La forme verbale de “la durée" - _________

d. Le contraire de “jamais” - _________

e. Le synonyme de “parce que” - _________

f. La forme nominal de “finir” - _________

Section B (Expression écrite) 20 MARKS

2. Écrivez UNE lettre de 80 mots

a. Ecrivez à votre cousin(e) qui habite à Dakar pour lui expliquer l’importance de la lecture et pour décrire votre visite à la bibliothèque.

ou

b. Ecrivez à votre ami(e) français(e) et expliquez-lui ce qu’il faut faire pour être en bonne forme.

ou

c. Ecrivez à votre ami(e) qui est au chômage. Vous l’encouragez et vous lui donnez des conseils.

3. Faites DEUX des questions suivantes:

a. Sylvie invite son ami Théo à la fête de son anniversaire. Théo ne peut pas assister à la fête.

Rédigez un refus à Sylvie de la part de Théo. (30-40 mots)

OU

b. Mettez le dialogue en ordre et récrivez:

La cliente : Peut-être une belle tarte tatin. Elle est à combien ?

La cliente : Non, je voudrais aussi du dessert.

La cliente : Voilà l’argent.

La cliente : Non, je suis désolé, je n’ai qu’un billet de 100 €.

La cliente : Bonjour monsieur, je voudrais une baguette, s’il vous plaît et trois croissants.

La cliente : Je la prends. C’est combien au total?

Le boulanger : Voilà madame. C’est tout ?

Le boulanger : Bonjour madame! Je peux vous aider?

Le boulanger : 20 €

Le boulanger : Qu’est-ce que vous préférez? Une tarte, un gâteau au chocolat ?

Le boulanger : Vous n’avez pas la monnaie ?

Le boulanger : 15 €

OU

c. Complétez l’histoire en choisissant parmi les mots donnés ci-dessous et récrivez:

(souvent/ appelés /sortira/ Depuis /oublie/ flammes /chantent/Attendent/ chaque )

______ quelques années, les grands incendies de forêt, également ______«mégafeux », semblent se multiplier aux États-Unis, au Canada, en Australie, etc. En Europe aussi, ______ été, des forêts sont en partie dévastées par les ______. Pour la France, c’est ______ le sud du pays qui est concerné.

Section C (Grammaire) 30 MARKS

4. Conjuguez les verbes entre parenthèses (5 au choix)

a. Avant-hier, elles _________ au directeur de la société. (se présenter)

b. Quand la dame est arrivée tout le monde _________ là. (être)

c. Quand Nathalie __________ le vocabulaire pertinent, elle pourra mieux comprendre ces textes. (apprendre)

d. Avant de _______ , range ton lit. (se coucher)

e. Si tu gagnais à la loterie, tu _________ une maison. (acheter)

f. Après _______ le portable dans son sac, elle est partie. (mettre)

g. J'écoutais de la musique quand je _________ dans le jardin ce matin. (se promener)

5. Mettez les phrases au style direct ou indirect, selon le cas. (5 au choix)

a. Les élèves demandent au professeur: «Qu’est-ce que ça veut dire?»

b. Nathalie demande si nous sommes encore au club.

c. Maman dit à Alyssa de se réveiller à l’heure.

d. «Où est la trousse bleue?»: demande la fille.

e. Le touriste dit qu’il achète des cadeaux pour sa fille.

f. Denis dit : «Paul, passe-moi le sel s’il te plaît.»

g. Le prof. dit aux élèves de s’asseoir.

6.a Trouvez la question.

a. Les sandwiches au fromage sont faciles à préparer.

b. Je vais à l'école à pied.

c. La table est en bois.

d. Ce sont les bracelets des filles italiennes.

e. Il en mange car c’est son plat favori.

ou

6.b Répondez aux questions suivantes au négatif:

a. Ȇtes-vous toujours à l'heure?

b. Y a-t-il quelque chose au premier étage?

c. Mets-tu encore du sucre dans le thé ?

d. Les parents de Fabien voyagent-ils partout ?

e. Est-ce que quelqu’un est venu lui dire «Bonjour»?

7.a Remplissez les blancs par les adjectifs ou les pronoms possessifs.

a. Avez-vous terminé ________ travail? M Dupont a déjà fini _________.

b. Vous pouvez vous servir de ______ voiture, si _______ est tombée en panne.

c. Nous invitons _____ amis et nos voisins invitent __________.

d. J'utilise _____ crayons et tu utilises ________.

e. Si je compare nos robes, _________ est plus longue que _________.

ou

7.b Complétez avec les adjectifs ou les pronoms démonstratifs:

a. Tu aimes ____ livres ? Moi, je préfère ______ qui sont sur la chaise.

b. ______ maison est plus grande que ______ de mon frère.

c. Je n’aime pas _____ crayon. Montrez-moi _______.

d. _____ robes ne sont pas belles. Choisissons _______.

e. De quel garçon parlez-vous? ______ ou _____.

8.a Reliez les phrases avec les pronoms relatifs simples ou composés:

a. Je vous prête la voiture. Mon père me l’avait donnée.

b. Voilà le bâtiment. On a garé la voiture devant le bâtiment.

c. La maison est très pratique. Tu habites dans la maison.

d. Ce sont les sacs. Max y a mis toutes ses affaires.

e. La photo est très belle. Ils parlent de cette photo.

ou

8.b Remplacez les noms soulignés par les pronoms personnels, y, en, etc.

a. Vous êtes allé au cinéma avec vos parents ce soir-là.

b. Nicole a envoyé des lettres à son ami français.

c. J’ai rencontre ma tante au marché le week-end dernier.

d. C’est le directeur qui a invité l’employé au dîner.

e. Vous êtes plus grand que vos sœurs.

f. Ils ont bu beaucoup de limonade à la soirée.

9. Mettez au subjonctif: (5 au choix)

a. Il est nécessaire que tu ________ avec ta famille. (venir)

b. Il faut que vous ______ calme. (être)

c. J’aimerais bien qu’il _______ plus d’effort. (faire)

d. Ils souhaitent qu’on ________ l’importance de la vie scolaire. (savoir)

e. Mireille veut que ses parents ________ en France le mois prochain. (aller)

f. Notre mère souhaite que nous _______ régulièrement nos médicaments. (prendre)

g. Il est important que tu _____ ton travail ce soir. (finir)

Section D (Culture et Civilisation) 20 MARKS

10. Répondez aux questions : (5 au choix) (20 à 30 mots)

a. Qu’est-ce que ‘le brevet’?

b. Quelles sont les responsabilités d’une secrétaire?

c. Quel est le rôle des médias?

d. Quels sont les documents nécessaires pour obtenir une carte de lecteur à la bibliothèque?

e. Pourquoi le musée du Louvre a-t-il une renommée mondiale? (Donnez deux raisons)

f. Nommez deux choses que l’on peut faire pour conserver l’eau.

g. Nommez les assemblées du parlement français. Quels sont leurs sièges?

11. Complétez à l’aide des mots donnés ci-dessous: (5 au choix)

( Jules Verne / citoyens/ bourses /Arsène Lupin/L’Express/zapper/ théâtre)

a. Si on ne peut pas payer ses frais de scolarité, on peut demander des _______ au gouvernement.

b. ________ est un magazine hebdomadaire français.

c. Le président français est élu par les ______.

d. Le ________ est un lieu où on représente une pièce.

e. __________ est un roman policier français.

f. __________ a écrit le roman ‘Le tour du monde en 80 jours’.

g. __________ c’est passer d’une chaîne de radio à l’autre quand on regarde la télé.

12. a Faites correspondre les éléments de la colonne A avec ceux de la colonne B

A B a. le gaspillage i. Une chaîne culturelle b. Les peintures impressionnistes ii. Une émission à la télé c. Le lycée iii. le réchauffement de la terre d. Le feuilleton iv. Le baccalauréat e. ARTE v. Le musée d’Orsay

ou

12.b Ecrivez vrai ou faux:

a. Le premier ministre français est élu par le peuple.

b. C’est l’architecte sino-americain Ieoh Ming Pei qui a construit le musée du Louvre.

c. On peut travailler sur place à la bibliothèque.

d. On passe trois ans au lycée en France.

e. Si quelqu’un est embauché à plein temps, il doit s'inscrire au site pôle-emploi.fr

