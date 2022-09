CBSE Class 10 Hindi A Sample Paper 2022-23: Download CBSE 10 Hindi A Sample Question Paper PDF Here

CBSE Class 10 Hindi A Sample Paper 2022-23: CBSE has released the CBSE Class 10 Hindi A Sample Question Paper on official website at cbse.gov.in and cbseacademic.in. And download direct CBSE Class 10 Hindi A Sample Question Paper pdf here.

Under CBSE Class 10, Hindi language subject courses are further bifurcated into two courses, namely Hindi A and Hindi B.

As a candidate who is preparing to appear for CBSE Class 10 Hindi A Board exams in 2022-23, it is important for you to go through the Sample Question Paper to cover each and every topic. Students often make the mistake of underestimating Hindi thinking that they can score well without putting it in any effort. Although an easy subject, being underprepared for the exam will eventually hamper your overall performance in the class 10 Board exam final results.

Here in this article, we have provided the complete content for CBSE Class 10 Hindi A Sample Question Paper 2022-23.

CBSE has provided important general instructions to be followed by the students. They are at the very beginning of the sample paper.

The general instructions provided in the CBSE Class 10 Hindi Sample Question Paper 2022-23 are as follows:

General Instructions:

(1) इस प्रश्नपत्र में दो खंड हैं- खंड 'क' और ख'। खंड-क में वस्तुपरक/बहुववकल्पी और खंड-ख में वस्तुननष्ठ/वर्णनात्मक प्रश्न ददए गए हैं।

(2) प्रश्नपत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 17 हैऔर सभी प्रश्न अननवायण हैं।

(3) यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखखए।

(4) खंड 'क' में कुि 10 प्रश्न हैं, जिनमें उपप्रश्नों की संख्या 49 है। ददए गए ननदेशों का पािन करते हुए 40 उपप्रश्नों के उत्तर देना अननवायण है।

(5) खंड 'ख' में कुि 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ उनके ववकल्प भी ददए गए हैं। ननदेशानुसार ववकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

खंड – अ (बहुविकल्पी/वस्तुपरक प्रश्न)

प्रश्न 1. निम्नलिखत गदयांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए-

‘घर’ जैसा छोटा-सा शब्द भावात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। इस आधार पर मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बांग्ला आदि इसके समानार्थी बिलकुल भी नहीं लगते हैं क्योंकि इनका सामान्य संबंध दीवारों, छतों और बाहरी व आंतरिक साज-सज्जा तक सीमित होता है, जबकि घर प्यार-भरोसे और रिश्तों की मिठास से बनता है। एक आदर्श घर वही है, जिसमें प्रेम व भरोसे की दीवारें, आपसी तालमेल की छतें, रिश्तों की मधुरता के खिले-खिले रंग, स्नेह, सम्मान व संवेदनाओं की सज्जा हो। घर में भावात्मकता है, वह भावात्मकता, जो संबंधों को महकाकर परिवार को जोड़े रखती है। यह बात हमें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जब रिश्ते महकते हैं, तो घर महकता है, प्यार अठखेलियाँ करता है, तो घर अठखेलियाँ करता है, रिश्तों का उल्लास घर का उल्लास होता है, इसलिए रिश्ते हैं, तो घर है और रिश्तों के बीच बहता प्रेम घर की नींव है। यह नींव जितनी मज़बूत होगी, घर उतना ही मज़बूत होगा। न जाने क्यों, आज का मनुष्य संवेदनाओं से दूर होता जा रहा है, उसके मन की कोमलता, कठोरता में बदल रही है; दिन-रात कार्य में व्यस्त रहने और धनोपार्जन की अति तीव्र लालसा से उसके अंदर मशीननियत बढ़ रही है, इसलिए उसके लिए घर के मायने बदल रहे हैं; उसकी अहमियत बदल रही है, इसी कारण आज परिवार में आपसी कलह, द्वंद्व आदि बढ़ रहे हैं। आज की पीढ़ी प्राइवेसी (वैयक्तिकता) के नाम पर एकाकीपन में सुख खोज रही है। उसकी सोच ‘मेरा कमरा, मेरी दुनिया’ तक सिमट गई है। एक छत के नीचे रहते हुए भी हम एकाकी होते जा रहे हैं। काश, सब घर की अहमियत समझें और अपना अहं हटाकर घर को घर बनाए रखने का प्रयास करें।

प्रश्न 2. निम्नलिखित दो पदयांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए-

सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज़ संघर्ष ही।।

संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम

जो नत हुआ, वह मृत हुआ, ज्यों वृंत से झरकर कुसुम

जो पंथ भूल रुका नहीं,

जो हार देख झुका नहीं,

जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही।। सच हम नहीं…

ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे।

जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे।

जो भी परिस्थितियाँ मिलें,

काँटे चुभें, कलियाँ खिलें,

टूटे नहीं इनसान, बस संदेश यौवन का यही।। सच हम नहीं….

अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना।

अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना।

आकाश सुख देगा नहीं,

धरती पसीजी है कहीं!

हर एक राही को भटककर ही दिशा मिलती रही।। सच हम नहीं…

-जगदीश गुप्त

अथवा

'फ़सल' किसान के कच्चे–अधपके

सपनों की लहलहाती आस है

यह उसके हृदय की गहराइयों में

अंकुरित एक विश्वास है

यह विश्वास है-

ढही हुई दीवार की चीनाई का

अट्ठारह पार कर चुकी बेटी की सगाई का

परचूनिए की उधारी चुकाने का

मन के सपनों को नए परिधान पहनाने का

इसी विश्वास की सलामती के लिए

वह मूँदता है आँखें

दिन में न जाने कितनी बार...

और दुआएँ प्रेषित करता है ऊपर तक

भरोसे और आशंका की रस्साकशी में

न जाने कितनी बार वह जागता है नींद से

और जगा देना चाहता है उस परमात्मा को भी

जिसके बारे में सुनता आया है कि सभी कुछ उसके ही हाथ है...

और इसीलिए जब फसल सौंधियाती है

असल में, किसान के सपने सौंधियाते हैं

और फ़सल घर आ जाने पर, सपने पक जाते हैं...

-डॉ. विनोद 'प्रसून'

Jagran Josh has also provided the CBSE Class 10 Hindi A Sample Paper 2022-23 in pdf form.

Click here to Download - CBSE Class 10 Hindi-A Sample Question Paper 2022-23

Candidates can check the marking scheme for CBSE Class 10 Hindi A Sample Paper 2022-23 attached below.

Click here to Download - CBSE Class 10 Hindi-A Marking Scheme 2022-23

Using the CBSE Class 10 Hindi A Sample Paper 2022-23 and the marking scheme, students can prepare their strategies.

Best of luck to all the candidates.