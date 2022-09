CBSE Class 10 Hindi B Sample Paper 2022-23: Download CBSE 10 Hindi B Sample Question Paper PDF Here

CBSE Class 10 Hindi B Sample Paper 2022-23: Find here the Complete CBSE Class 10 Hindi B Sample Paper, Also check the download link to get the Hindi B Sample paper.

CBSE Class 10 Hindi B Sample Paper 2022-23: CBSE has uploaded the Class 10 Hindi B Sample paper and marking scheme on their academic website.

CBSE Class 10divides the Hindi language subject courses into two courses, Hindi A and Hindi B.

If you are preparing to appear for CBSE Class 10 Hindi B Board exams in 2022-23, you should go through the Sample Question Paper in great detail to stay safe without missing any topic by mistake. Students often take scoring marks in Hindi for granted. This mistake often costs them in their final results.

Unless the candidates pay attention to the subject and its nuances, they will find it difficult to bring the situation under control a few hours before their papers.

Now, let us go through the whole of CBSE Class 10 Hindi B Sample Question Paper 2022-23.

General Instructions:

इस प्रश्नपत्र में दो खंड हैं - खंड अ और खंड ब। खंड अ में उप प्रश्नों सहित 45 वास्तुपूरक प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कुल 40 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। दोनो खंडों के कुल 18 प्रश्न हैं। दोनो खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव दोनों खंडों के उत्तर क्रमशः लिखिए।

Candidates can view the complete content of the CBSE Class 10 Hindi B Sample Question Paper 2022-23 below and easily prepare for exam.

खंड - अ (वस्तुपरक प्रश्न)

प्रश्न 1 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विक्लप चुनकर लिखिए-

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। भारत एक अनोखा राष्ट्र है, जिसका निर्माण विविध भाषा, सांस्कृति, धर्म के तानों-बानों, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतो पर आधारित स्वाधीनता संग्राम तथा सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्र में बाँधकर हुआ है। हम इतिहास की बात करें या वर्तमान की भारतवर्ष में कला एवं संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हर समय एवं हर स्थान पर हुआ है। नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला इत्यादि से समृद्ध भारत की पहचान पूरे विश्व में है। भारतीय वास्तुकला एव मूर्तिकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इस कला की कहानी लगभग पाचँ हज़ार वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्य्ता से आरंभ होती है। इसके दो प्रमुख नगरों; मोहनजोदाड़ो और हडप्पा में अच्छी सड़कें, दो मंजिले मकान, स्नान-घर, पक्की ईंटों के प्रयोग के सबूत मिलें हैं। गुजरात के लोथल नामक स्थान की खुदाई से पता चलता है कि वहाँ नावों से सामान उतारने के लिए 216 x 37 मीटर लम्बी-चौड़ी तथा 15 फीट गहरी गोदी बनी हुई थी। ये लोग मिटटी, पत्थर, धात, हड्डी, काँच आदि की मूर्तियाँ एवं खिलौने बनाने में कुशल थे। धातु से बनी एक मूर्ति में एक नारी को कमर पर हाथ रखे नृत्य मुद्रा में दर्शाया गया है। दूसरी मूर्ति पशुपतिनाथ शिव की तथा तीसरी मूर्ति दाढ़ी वाले व्यक्ति की है। ये तीनों मूर्तियाँ कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं| मूर्ति का श्रेष्ठ होना मूर्तिकार के कौशल पर निर्भर करता है। मूर्ति की प्रत्येक भावभंगिमा को दर्शाने में मूर्तिकार जी-जान लगा देता है। भारत के प्रत्येक कोने में इस प्रकार की विभिन्न कलाएँ हमारी संस्कृति में प्रतिबिंबित होती हैं| इस अतुलनिय निधि का बचाव और प्रचार-प्रसार ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है|

प्रश्न 2 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विक्लप चुनकर लिखिए-

परिश्रम यानी मेहनत अपना जवाब आप ही है। उसका अन्य कोई जवाब न है, न हो सकता है अर्थात जिस काम के लिए परिश्रम करना आवश्यक हो, हम चाहें की वह अन्य किसी उपाय से पूरा हो जाए, ऐसा हो पाना कतई संभव नहीं। वह तो लगातार और मन लगाकर परिश्रम करने से ही होगा। इसी कारण कहा जाता है कि 'उद्योगीनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी' अर्थात उद्योग या परिश्रम करने वाले पुरुष सिंघो का ही लक्ष्मी वरण करती है। सभी प्रकार की धन-सम्पतियाँ और सफलताएँ लगातार परिश्रम से ही प्राप्त होती है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यह परिक्षण की कसौटी पर कसा गया सत्य है। निरंतर प्रगति और विकास की मंजिलें तय करते हुए हमारा संसार आज जिस स्तर औरस्थिति तक पहुँच पाया है, वह सब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से नहीं हुआ। कई प्रकार के विचार बनाने, अनुसंधान करने, उनके अनुसार लगातार योजनाएँ बनाकर तथा कई तरह के अभावों और कठिनाईयों को सहते हुए निरंतर परिश्रम करते रहने से ही संभव हो पाया है। आज जो लोग सफलता के शिखर पर बैठकर दुसरो पर शासन कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, ऐसी शक्ति और सत्ता प्राप्त करने के लिए पता नहीं किन-किन रास्तों से चलकर, किस-किस तरह के कष्ट और परिश्रमपूर्ण जीवन जीने के बाद उन्हें इस स्थिति में पहुँच पाने में सफलता मिल पाई है। हाथ-पैर हिलाने पर ही कुछ पाया जा सकता है, उदास या निराश होकर बैठ जाने से नहीं। निरंतर परिश्रम व्यक्ति को चुस्त-दुरुस्त रखकर सजग तो बनाता ही है, निराशाओं से दूर रख आशा-उत्साह भरा जीवन जीना भी सिखाया करता है।

CBSE Class 10 Hindi B Sample Paper 2022-23 in pdf format.

Click here to Download - CBSE Class 10 Hindi B Sample Question Paper 2022-23



Candidates, check the marking scheme for Class 10 Hindi B exam.

The marking scheme of the CBSE Class 10 Hindi B Sample Paper 2022-23 in pdf format is attached below.

Click here to Download - CBSE Class 10 Hindi B Marking Scheme 2022-23



Using the CBSE Class 10 Hindi B Sample Paper 2022-23 and the marking scheme, students can prepare well..

Best of luck to all the candidates.