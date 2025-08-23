BCCI में निकली नौकरी, जानें कौन कर सकता है आवेदन, ये है लास्ट डेट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सीनियर पुरुष, महिला और जूनियर पुरुष चयन समितियों में सेलेक्टर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के जरिए टीम इंडिया के चयन से लेकर खिलाड़ियों के मूल्यांकन और भविष्य की रणनीति तक की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इन वैकेंसी की जानकारी BCCI की वेबसाइट पर मौजूद है.
नेशनल सेलेक्टर: पुरुष (2 पद)
जिम्मेदारी:
टीम इंडिया (सीनियर पुरुष) का चयन सभी फॉर्मेट्स (टेस्ट, वनडे, टी20 और अन्य) के लिए।
पात्रता:
न्यूनतम 7 टेस्ट मैच; या 30 प्रथम श्रेणी मैच; या 10 वनडे और 20 प्रथम श्रेणी मैच।
कम से कम 5 साल पहले क्रिकेट से संन्यास लिया हो।
BCCI की किसी क्रिकेट कमेटी में कुल 5 साल से अधिक सदस्य न रहे हों।
नेशनल सेलेक्टर: महिला (4 पद)
जिम्मेदारी:
टीम इंडिया (सीनियर महिला) का चयन सभी फॉर्मेट और आयु वर्गों के लिए।
कोच और सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति पर सुझाव देना।
मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना और बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करना।
पात्रता:
भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम की पूर्व खिलाड़ी।
कम से कम 5 साल पहले क्रिकेट से संन्यास लिया हो।
BCCI की किसी क्रिकेट कमेटी में कुल 5 साल से अधिक सदस्य न रही हों।
नेशनल सेलेक्टर – जूनियर पुरुष (1 पद)
जिम्मेदारी:
जूनियर टीमों (U-22 तक) का चयन कैंप, टूर्नामेंट और टूर के लिए।
जूनियर टूर्नामेंट्स का आयोजन।
कप्तानों और सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति।
युवा खिलाड़ियों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना।
पात्रता:
न्यूनतम 25 प्रथम श्रेणी मैच खेले हों।
कम से कम 5 साल पहले क्रिकेट से संन्यास लिया हो।
BCCI की किसी क्रिकेट कमेटी में कुल 5 साल से अधिक सदस्य न रहे हों।
आवेदन की अंतिम तिथि
आवेदन की अंतिम तिथि: 10 सितंबर 2025, शाम 5:00 बजे (IST)
शॉर्टलिस्टिंग के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है।
सभी भूमिकाओं के लिए BCCI के नियमों, विनियमों और उच्चतम स्तर की ईमानदारी का पालन अनिवार्य है।
