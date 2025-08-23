WBJEE 2025 Results Announced
Focus
Quick Links

क्या है Bronco फिटनेस टेस्ट जिसे टीम इंडिया के लिए करना होगा पास? Yo-Yo टेस्ट आउट

By Bagesh Yadav
Aug 23, 2025, 13:09 IST

भारतीय क्रिकेट टीम में अब सिर्फ Yo-Yo टेस्ट से फिटनेस नहीं आंकी जाएगी। नया पैमाना है Bronco टेस्ट, जिसमें खिलाड़ियों को लगातार 20m, 40m और 60m की शटल रन लगानी होती है। कुल 1,200 मीटर दूरी छह मिनट से कम समय में पूरी करनी होगी। इस आर्टिकल में हम इस नए फिटनेस बैरोमीटर के बारें में विस्तार से समझते है. 

फिटनेस का नया इम्तिहान: टीम इंडिया के लिए अनिवार्य हुआ Bronco टेस्ट, Yo-Yo टेस्ट को टाटा
फिटनेस का नया इम्तिहान: टीम इंडिया के लिए अनिवार्य हुआ Bronco टेस्ट, Yo-Yo टेस्ट को टाटा

Team India Bronco Fitness Test: भारतीय क्रिकेट टीम में अब सिर्फ Yo-Yo टेस्ट ही फिटनेस का पैमाना नहीं रहेगा। हेड कोच गौतम गंभीर और स्ट्रेंथ-एंड-कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रूक्स ने खिलाड़ियों के लिए एक और कड़ा मानदंड तय किया है-ब्रोंको टेस्ट। यह टेस्ट रग्बी और अन्य फील्ड स्पोर्ट्स में लोकप्रिय है और अब भारतीय क्रिकेटरों के लिए भी अनिवार्य बना दिया गया है। खासतौर पर तेज़ गेंदबाजों की क्षमता, स्पीड और कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को परखने के लिए यह बेहद अहम है।

साउथ अफ्रीका के इस खिलाड़ी ने ODI इतिहास में बना दिया लगभग ना टूटने वाला रिकॉर्ड 

Bronco Test क्या है?

ब्रोंको टेस्ट (Bronco Test) एक हाई-इंटेंसिटी एरोबिक रनिंग टेस्ट है। इसमें खिलाड़ियों को लगातार 20 मीटर, 40 मीटर और 60 मीटर की शटल रन लगानी होती है।

  • एक सेट में खिलाड़ी 60m आगे-पीछे, 40m आगे-पीछे और 20m आगे-पीछे दौड़ता है।

  • ऐसे 5 सेट लगातार पूरे करने होते हैं।

  • कुल दूरी = 1,200 मीटर

  • चैलेंज है कि खिलाड़ी इसे 6 मिनट से कम समय में पूरा करे।

यह टेस्ट पुराने Yo-Yo टेस्ट से कहीं अधिक सहनशक्ति और स्पीड पर केंद्रित है, और थकान के बीच खिलाड़ी की क्षमता को परखता है।

भारत ने नया फिटनेस पैमाना क्यों अपनाया?

हाल ही में इंग्लैंड में खेले गए टेस्ट सीरीज़ के दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस और चोटों को लेकर चिंता जताई गई थी। कई तेज़ गेंदबाज लंबे स्पेल झेलने में संघर्ष करते दिखे। इसी वजह से एड्रियन ले रूक्स और गौतम गंभीर ने यह टेस्ट लागू किया, ताकि फिटनेस पर जिम-हेवी ट्रेनिंग के बजाय रनिंग और सहनशक्ति पर अधिक फोकस हो।

5 भारतीय खिलाड़ी जो टेस्ट में मार सकते हैं बाज़ी 

  1. मोहम्मद सिराज
     इंग्लैंड में खेले गए सभी 5 टेस्ट बिना फिटनेस समस्या के खेले। उनकी रनिंग सहनशक्ति और वर्क एथिक शानदार है।

  2. जसप्रीत बुमराह
     एथलेटिक बॉडी और फिटनेस के लिए मशहूर। Yo-Yo और 2KM रन में भी लगातार टॉप पर रहे हैं।

  3. शुभमन गिल
     कप्तान होने के साथ-साथ उनकी चुस्ती-फुर्ती और कार्डियो फिटनेस उन्हें टीम रनिंग ड्रिल्स में हमेशा आगे रखती है।

  4. केएल राहुल
     बल्लेबाज और विकेटकीपर दोनों भूमिकाएँ निभाने के बावजूद रनिंग और एंड्योरेंस में मजबूत।

  5. रविंद्र जडेजा
     टीम इंडिया के सबसे फिट और एथलेटिक ऑलराउंडर। उनकी फील्डिंग, रनिंग और स्टैमिना उन्हें इस टेस्ट के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

ब्रोंको टेस्ट भारतीय क्रिकेट में फिटनेस को नए स्तर पर ले जाएगा। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की सहनशक्ति, स्पीड और मानसिक मजबूती का पैमाना है। टीम इंडिया के लिए अब फिटनेस का मतलब होगा हर हाल में फिट।

Asia Cup Most Runs: एशिया कप में सर्वाधिक रन किसके नाम? इस भारतीय के नाम सबसे अधिक रन

Asia Cup 2025: टीम India Squad में किसे मिली जगह, कौन हुआ बाहर, देखें पूरी टीम

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News