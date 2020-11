CBSE Class 10 German Sample Question Paper 2021 with Answers and Marking Scheme

Check CBSE Class 10 German Sample Question Paper for the Board Exam 2021. The board has recently released the sample papers and marking schemes for all subjects of class 10. The CBSE Class 10 German Sample Paper and Marking Scheme are very important for the upcoming board exam as these resources are helpful to understand the question paper format and correct technique to answer various questions. Therefore, students are advised to practice with the CBSE sample paper and marking scheme to score well in their upcoming CBSE Class 10 German Board Exam 2021.

CBSE Class 10 German Sample Paper 2020-21 (Code 020):

Time Allowed: 3 Hours

Maximum Marks: 80

General Instructions:

Read the given instructions carefully and follow them:

1.This paper has two sections Part A and Part B.

2. Part A consists of objective type questions.

3. Part B consists of descriptive type questions.

4. Read the instructions carefully and attempt only the required number of questions where internal choices are given.

Part - A

Objective Paper 40

LESEN

I.Lies die folgenden Texte und wähle zwei Texte aus.

Löse die Aufgaben zu den Texten. (Attempt the questions for any 2 texts)

Mein Traumberuf

Am Wochenende findet in unserer Stadt das 12. Schultreffen statt. Wichtigstes Thema: Wie kann man mehr Studenten und Studentinnen für den Lehrberuf interessieren? Der Beruf gilt oft als sehr anstrengend. Wir fragten den Mathematiklehrer Manfred Bode, der seit 24 Jahren nach seinen Erfahrungen unterrichtet.

Der Beruf ist anstrengend, aber er ist auch nie langweilig. Es gibt so viele verschiedene Aufgaben. Natürlich unterrichte ich, aber ich mache auch Elternabende, nehme an Konferenzen teil, organisiere Klassenfahrten. In diesem Jahr unterrichte ich die Fächer Mathematik und Erdkunde in zwei zehnten und einer siebten Klasse. Insgesamt habe ich 65 Schüler und Schülerinnen. Alle sind verschieden und ich muss alle gut kennen, damit ich auch gerechte Zensuren geben kann.

Für meine Arbeit brauche ich gute Ideen, klare Regeln und Spaß am Unterricht. Abends bereite ich meine Studien vor oder ich korrigiere Hausaufgaben oder Klassenarbeiten. Ich weiß nie, ob der Tag gut wird oder einfach nur anstrengend. Denn jede Klasse ist anders. Das gefällt mir.

In den zehnten Klassen ist die Situation am schwierigsten. Für die Schüler und Schülerinnen sind gute Zensuren jetzt besonders wichtig, denn es geht um den Schulabschluss. Viele wissen auch noch nicht, was sie später werden wollen, ob sie auf eine höhere Schule gehen oder eine Lehre machen sollen. Viele Eltern wollen unbedingt, dass ihr Kind Abitur macht und studiert. Aber das ist vielleicht nicht immer das Richtige. Die Gespräche mit den Eltern sind sehr wichtig. Manchmal treffe ich einen Schüler ein paar Jahre nach seiner Schulzeit wieder. Wenn er oder sie erzählt, dass die Lösung, die wir damals gefunden haben, genau die richtige war, bin ich sehr stolz. Dann denke ich: Ja, ich habe einen Traumberuf.”

Also Check CBSE Class 10 German Question Paper 2020

Welche Antwort ist richtig? a, b oder c?

1. Was unterrichtet Manfred Bode?

a. Nur Mathematik.

b. Mathe und Erdkunde.

c. Alle Fächer.

2. Was braucht er für seine Arbeit?

a. Er braucht gute Ideen und klare Regeln am Unterricht.

b. Er braucht gute Ideen, klare Regeln und Spaß am Unterricht.

c. Er weiß nicht, was er am meisten im Unterricht braucht.

3. Was ist besonders wichtig für die Schüler der zehnten Klasse und warum?

a. Gute Zensuren

b. Traumberuf

c. Hausaufgabe und Klassenarbeit

4. Warum brauchen die Schüler der zehnten Klassen gute Zensuren?

a. Denn es geht um den Schulabschluss.

b. Denn das ist eine richtige Lösung.

c. Denn viele wollen auf eine höhere Schule gehen.

5. Was wollen die meisten Eltern unbedingt?

a. Dass ihr Kind eine Lehre macht.

b. Dass ihr Kind einen Traumberuf hat.

c. Dass ihr Kind Abitur macht und studiert.

.

.

.

Download the complete sample paper and its marking scheme from the following links:

Also Check:

CBSE Class 10 Sample Papers and Marking Scheme 2021 - All Subjects

Check CBSE Class 10 Complete Study Material & Preparation Guide for Board Exam 2021