CBSE Class 10 German Question Papers 2020 is really important to know the pattern of examination and also to get an idea of the important questions for the upcoming board exam. Students must solve this previous year question paper to test their preparedness and boost their confidence level. Class 10 German Question Paper of CBSE Board Exam 2020 is provided here absolutely free. Students can download this question paper in PDF format and solve it at their convenience.

CBSE Class 10 German Question Paper 2020:

SECTION A

(Reading Comprehension)

1. Lies den Text A oder Text B und beantworte die folgenden Fragen!

Text A

Die Einkaufsliste

Martin geht einkaufen in einen groben Supermarkt. Seine Einkaufsliste ist lang, denn er kauft für die ganze Woche ein. Am Wochenende kocht er für die Gäste. Beim Obstregal kauft er verschiedene Früchte : Die Trauben braucht er für die Vorspeise. Er möchte gern Salat mit Käse und Trauben anbieten. Äpfel, Bananen, Erdbeeren und Kirschen braucht er für den Nachtisch, denn es gibt Obstsalat.

Mit dem Gemüse kocht er eine Suppe. Dafür braucht er ein Kilo Karotten, einige grobe Kartoffeln, ein halbes Kilo Zwiebeln und verschiedene Pilze. Auberdem nimmt er grünen Salat und Tomaten mit für die zweite Vorspeise. Im ersten Kühlregal gibt es Fleisch und Fisch. Martin entscheidet sich für Fisch. Er kauft zusätzlich noch eine Packung Reis als Beilage zum Fisch. Damit hat er bereits alles, was er für das Essen braucht.

Er nimmt aber einiges mit, das ihm zu Hause fehlt : ein Brot, ein halbes Kilo Salz, ein Kilo Mehl und zwei Kilo Zucker findet er neben dem Kühlregal. Dort nimmt er auch eine Flasche Milch Käse und zehn Eier mit.

(a) Lies den ganzen Text. Was ist richtig? Was ist falsch?

(i) Martin kocht für die Gäste eine Gemüsesuppe.

(ii) Es gibt für die Gäste nur eine Vorspeise.

(iii) Er serviert Reis zum Fisch.

(iv) Die Trauben braucht er für den Nachtisch.

(v) Martin kauft ein halbes Kilo Zucker.

(vi) Käse und Eier findet er im ersten Kühlregal.

(b) Beantworte die Fragen.

(i) Warum ist die Einkaufsliste von Martin lang?

(ii) Welche Gemüse braucht Martin für die Suppe?

(iii) Was gibt es zum Nachtisch? Was braucht er dafür?

Text B

Wo machen die Deutschen Urlaub?

Die Deutschen verbringen ihren Urlaub oft nicht in einem exotischen Land in Hotel, sondern in Deutschland. Die meisten fahren nach Bayern oder an die Ostsee. Aber auch die Nordsee, der Schwarzwald und der Bodensee sind als Ziele sehr beliebt. Den Urlaub in Deutschland verbringen sie oft in Freien auf dem Campingplatz : 2019 gab es über 35 Millionen Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen. Fast alle Deutschen haben schon einmal Campingurlaub gemacht, und in fast allen deutschen Haushalten gibt es Haustiere. Es macht Spab, in Freien zu schlafen und zu kochen und zu essen. Haustiere dürfen auch mitkommen. Und es kostet auch weniger als in Hotel oder bei Airbnb.

(a) Lies den ganzen Text. Was ist richtig? Was ist falsch?

(i) Die Deutschen fahren am liebsten nach Italien und Spanien.

(ii) Die Ostsee, die Nordsee und der Bodensee sind beliebte Reiseziele.

(iii) Alle Deutschen haben mindestens einmal einen Campingurlaub gemacht.

(iv) Beim Camping kann man in Freien schlafen, kochen und essen.

(v) Man darf beim Camping sein Haustier mitnehmen.

(vi) Eine Übernachtung im Hotel kostet weniger als auf dem Campingplatz.

(b) Beantworte die Fragen.

(i) In welchem Land verbringen die Deutschen ihren Urlaub am liebsten?

(ii) Wohin fahren die meisten Deutschen gern in Urlaub?

(iii) Warum macht Campingurlaub Spab?

