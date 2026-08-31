CCSU Admission 2026: यूजी-पीजी की 3rd और एलएलबी की 1st मेरिट जारी, 31 अगस्त से जानें कब-तक होंगे एडमिशन

CCSU 2026: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU), मेरठ और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में सेशन 2026-27 के ग्रेजुएशन(UG), पोस्ट-ग्रेजुएशन(PG) और लॉ (Law) सिलेब्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी अपडेट्स जारी की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट (3rd Merit List) तथा एलएलबी व एलएलएम जैसे विधि कोर्सेज के लिए पहली मेरिट लिस्ट (1st Law Merit List) 25 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई थी।

इस मेरिट लिस्ट के आधार पर सभी अलॉटेड कॉलेजों और यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन प्रक्रिया 31 अगस्त से शुरू होकर 02 सितंबर 2026 तक का शेड्यूल और लिंक जारी किया जाएगा। जिन छात्रों का नाम इस लिस्ट में शामिल होगा, उन्हें निर्धारित डेट्स के अंदर अपने एडमिशन- प्रोसेस को पूरा करना जरूरी है।

CCSU Admission 2026: मेरिट लिस्ट और एडमिशन की मुख्य डिटेल्स

एडमिशन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण डेट्स और डिटेल्स जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।