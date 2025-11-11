CG Police Trade Test 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल ट्रेड टेस्ट परीक्षा शेड्यूल जारी, अभ्यर्थी यहां करें चेक

CG Police Constable Trade Test 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने चयनित उम्मीदवारों के लिए ट्रेड टेस्ट शेड्यूल जारी कर दिया है। पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग में कुल 5967 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। पुलिस मुख्यालय ने Bilaspur Range, Surguja Range और Raigarh (Bilaspur Range) के ट्रेड टेस्ट परीक्षा का शेड्यूल अपनी आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर उपलब्ध कर दिया है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, ट्रेड टेस्ट 17 से 19 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार, जो इस ट्रेड टेस्ट में शामिल होंगे, अब CG Police Constable Trade Test 2025 PDF ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
CG Police Constable Bharti Trade Test: कहां होगा छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल पुलिस ट्रेड टेस्ट?
बिलासपुर रेंज भर्ती केंद्र क्रमांक 1:-
आधिकारिक नोटिस में लिखा है,"जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती वर्ष 2023-24 अंतर्गत दिनॉक 17 नवेबर 2025, 18 नवंबर 2025 और 19 नवंबर 2025 को बिलासपुर रेंज, भर्ती केन्द्र क्रमांक-01, रक्षित केन्द्र बिलासपुर में जिला बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के आरक्षक (चालक) एवं आरक्षक (ट्रेडमेन) पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण एवं लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों का ट्रेड टेस्ट आयोजित किया जाएगा।
बिलासपुर रेंज केंद्र क्रमांक 2 रायगढ़:-
आधिकारिक नोटिस के अनुसार, "जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा 2023-24 में बिलासपुर रेंज में केन्द्र क्रमांक-2 रायगढ़ अंतर्गत जिला रायगढ़, जांजगीर-चाम्पा, सक्ती एवं सारंगढ़ में रिक्त आरक्षक (चालक) एवं आरक्षक (ट्रेडमेन) के अभ्यर्थियों का ट्रेड टेस्ट परीक्षा हेतु परीक्षा स्थल पुलिस लाईन उर्दना रायगढ़ में दिनांक 17.11.2025 से 19.11.2025 तक आयोजित किया जाएगा।
सरगुजा रेंज:-
आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, "जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा वर्ष 2023-24 के अंतर्गत सरगुजा रेंज के जिला/इकाई सूरजपुर, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मैनपाट में रिक्त आरक्षक ट्रेड संवर्ग के पदों की पूर्ति हेतु लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों का ट्रेड टेस्ट 10वीं वाहिनी, छसबल, सिलफिली, जिला-सूरजपुर के ग्राउण्ड में दिनांक 17 नवंबर 2025 से आयोजित होगी।
CG Police Bharti Trade Test Exam Schedule 2025 PDF
Bilaspur Range, Surguja Range और Raigarh (Bilaspur Range) के CG पुलिस कांस्टेबल ट्रेड टेस्ट 2025 में शामिल होने वाले पात्र उम्मीदवार अब अपना ट्रेड टेस्ट शेड्यूल PDF आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध है।
Press note regarding trade test of Constable(trade) for Constable recruitment 2023-24, Centre no. 02,Raigarh (Bilaspur Range)
Press note regarding trade test of Constable(trade) for Constable recruitment 2023-24, Surguja Range
Press note regarding trade test of Constable(trade) for Constable recruitment 2023-24, Centre no. 01,Bilaspur Range
