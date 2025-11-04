SBI Clerk Prelims Result OUT, Direct Link Here
CRPF SSC GD Medical Admit Card 2025 OUT: एसएससी जीडी मेडिकल टेस्ट एडमिट कार्ड rect.crpf.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें DV/DME हॉल टिकट

By Vijay Pratap Singh
Nov 4, 2025, 11:07 IST

SSC GD Medical Test Admit Card 2025 OUT: SSC ने केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) के लिए अपने ऑफ़िशियल पोर्टल rect.crpf.gov.in पर SSC GD मेडिकल टेस्ट और DV एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार शारीरिक परीक्षा (physical examination) में पास हुए हैं, वे अब अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे लेख से प्राप्त करें।

SSC GD Medical Test Admit Card 2025 OUT: एसएससी जीडी 2025 का मेडिकल टेस्ट और डीवी एडमिट कार्ड 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अब केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) की वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाकर आसानी से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। यह एडमिट कार्ड केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं जिन्हें मेडिकल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। मेडिकल टेस्ट 12 नवंबर से 9 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा।

पीएसटी/पीईटी राउंड के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए यह मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) अंतिम चरण है। जो उम्मीदवार मेडिकल टेस्ट पास करेंगे, उन्हें प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा, जो 12 जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है। केवल चयनित उम्मीदवार ही अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं और निर्धारित तिथि पर अपने केंद्र पर उपस्थित हो सकते हैं।

CRPF SSC GD Medical Admit Card 2025 Download Link

एसएससी जीडी कांस्टेबल पद के लिए मेडिकल टेस्ट, डीवी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में दिए गए समय पर अपने मेडिकल टेस्ट सेंटर पर उपस्थित होना होगा। एसएससी जीडी मेडिकल टेस्ट 2025 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक नीचे उपलब्ध है।

CRPF SSC GD Medical Admit Card Link

यहां क्लिक करें

CRPF SSC GD Medical Admit Card 2025 डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों की सहायता से अपना मेडिकल टेस्ट कॉल लेटर 2025 डाउनलोड कर सकते हैं:

चरण 1: सबसे पहले वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाएं।

चरण 2: फिर 'लॉगिन या रजिस्टर' लॉगिन लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: अब, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

चरण 4: एक नई विंडो में SSC GD मेडिकल DV एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

चरण 5: भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड करके सेव कर लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

