CRPF SSC GD Medical Admit Card 2025 OUT: एसएससी जीडी मेडिकल टेस्ट एडमिट कार्ड rect.crpf.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें DV/DME हॉल टिकट

SSC GD Medical Test Admit Card 2025 OUT: एसएससी जीडी 2025 का मेडिकल टेस्ट और डीवी एडमिट कार्ड 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अब केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) की वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाकर आसानी से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। यह एडमिट कार्ड केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं जिन्हें मेडिकल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। मेडिकल टेस्ट 12 नवंबर से 9 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा।

पीएसटी/पीईटी राउंड के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए यह मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) अंतिम चरण है। जो उम्मीदवार मेडिकल टेस्ट पास करेंगे, उन्हें प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा, जो 12 जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है। केवल चयनित उम्मीदवार ही अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं और निर्धारित तिथि पर अपने केंद्र पर उपस्थित हो सकते हैं।