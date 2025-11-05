ECGC PO Salary 2025: इन-हैंड सैलरी, पे-स्केल, मिलने वाले भत्ते और फायदों के बारे में जानें

ECGC PO Salary 2025: एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (ECGC) ने जनरलिस्ट और प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के पदों पर भर्ती के लिए एक संक्षिप्त सूचना जारी की है। कुल 40 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयन प्रक्रिया में एक ऑनलाइन परीक्षा और उसके बाद एक इंटरव्यू शामिल है। जो Candidates दोनों चरणों को सफलतापूर्वक पास कर लेंगे, उन्हें ECGC के तहत प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस पद पर हर महीने 1,13,395 रुपये का आकर्षक वेतन मिलता है।
इसके साथ ही कई तरह के भत्ते और फायदे भी दिए जाते हैं। ECGC PO सैलरी 2025 के बारे में विस्तार से जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें। इसमें इन-हैंड सैलरी, जॉब प्रोफाइल, करियर ग्रोथ और प्रमोशन के अवसरों की जानकारी दी गई है।
ECGC PO सैलरी 2025
प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में भर्ती होने वाले Candidates को प्रति माह 1,13,395 रुपये मिलेंगे। इसमें मूल वेतन और कई भत्ते या अतिरिक्त फायदे दोनों शामिल हैं।
ECGC PO सैलरी स्ट्रक्चर 2025
7वें वेतन आयोग के अनुसार, ECGC PO की हर महीने की सैलरी 1,13,395 रुपये है, जिसमें 6,000 रुपये का ग्रेड-पे भी शामिल है। ECGC प्रोबेशनरी ऑफिसर का मूल वेतन 53,600 रुपये है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), शहर प्रतिपूर्ति भत्ता (CCA) और परिवहन भत्ता जैसे कई भत्ते भी मिलते हैं। ECGC PO का डिटेल सैलरी स्ट्रक्चर नीचे टेबल में दिया गया है:
|
मूल वेतन
|
53600 रुपये
|
डीए
|
24,596 रुपये
|
एचआरए
|
32,500 रुपये
|
नगर मुआवजा (तैनाती के स्थान पर निर्भर करता है)
|
983 रुपये
|
ग्रेड भत्ता
|
6000 रुपये
|
विशेष कार्यात्मक भत्ता
|
775 रुपये
|
पारिवारिक भत्ता
|
950 रुपये
|
परिवहन भत्ता
|
1330 रुपये
|
विशेष वेतन
|
1800 रुपये
|
कटौती: एनपीएस-ईएस
|
5739
|
हाथ में वेतन
|
1,22,534 रुपये - 9139 रुपये = लगभग 1,13,395 रुपये
ECGC PO के भत्ते और फायदे
मूल वेतन के अलावा, चुने गए Candidates को 8वें वेतन आयोग के अनुसार कुछ भत्ते और फायदे मिलेंगे। ECGC PO के भत्ते और फायदे नीचे तालिका में दिए गए हैं।
|
सुविधाएं
|
विवरण
|
नकद चिकित्सा लाभ
|
13300 रुपये प्रति वर्ष
|
मोबाइल बिल प्रतिपूर्ति
|
400 रुपये प्रति माह
|
मोबाइल हैंडसेट प्रतिपूर्ति
|
हर तीन साल में एक बार 10000 रुपये
|
मनोरंजन प्रतिपूर्ति
|
800 रुपये प्रति माह
|
घरेलू सहायता प्रतिपूर्ति के लिए व्यय
|
1000 रुपये प्रति माह
|
फर्नीचर भत्ता
|
हर पांच साल में एक बार 87500 रुपये + जीएसटी
|
भोजन वाउचर
|
205 रुपये प्रति कार्य दिवस
|
मेडिकल क्लेम कवरेज
|
परिवार के लिए 40 लाख रुपये तक (कर्मचारी प्रीमियम का एक-चौथाई भुगतान करता है)
|
कार्यालय कैरी बैग प्रतिपूर्ति
|
हर तीन साल में एक बार 3000 रुपये
|
पीएलआई बोनस
|
कुल वार्षिक मूल वेतन + डीए (महंगाई भत्ता) का 6% तक
|
सवेतन अवकाश
|
हर दो साल में 30 दिन, बेसिक, डीए, सीसीए पर भुनाया जा सकता है
|
परिभाषित पेंशन योजना
|
निगम मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 10% योगदान देता है
|
यात्रा भत्ता
|
प्रत्येक दो वर्ष में परिवार के साथ 4500 किमी आने-जाने के लिए द्वितीय श्रेणी एसी का किराया / प्रत्येक वर्ष स्वयं के लिए गृहनगर तक यात्रा रियायत
ECGC PO जॉब प्रोफाइल
ECGC के तहत प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के रूप में चुने गए Candidates को कई तरह की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। ECGC PO की जॉब प्रोफाइल इस प्रकार है:
- निर्यात ऋण बीमा से संबंधित लेन-देन का प्रबंधन करना।
- व्यापारिक लेन-देन पर रिपोर्ट तैयार करना और डेटा का विश्लेषण करना।
- शहरी क्षेत्रों में निर्यात और व्यापार संचालन को संभालना।
ECGC PO करियर ग्रोथ
ECGC PO पद के लिए चुने गए Candidates के लिए करियर ग्रोथ की काफी अच्छी संभावनाएं हैं। Candidates को उनके प्रदर्शन, वरिष्ठता, अनुभव और योग्यता के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। ECGC PO पद के लिए प्रमोशन का क्रम इस प्रकार होगा:
- कार्यकारी अधिकारी/प्रोबेशनरी ऑफिसर – स्केल I
- सहायक प्रबंधक – स्केल-II
- प्रबंधक – स्केल III
- वरिष्ठ प्रबंधक – स्केल IV
- सहायक महाप्रबंधक – स्केल V
