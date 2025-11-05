ECGC PO Salary 2025: इन-हैंड सैलरी, पे-स्केल, मिलने वाले भत्ते और फायदों के बारे में जानें

SSC CHSL Exam City Slip 2025
By Priyanka Pal
Nov 5, 2025, 15:56 IST

ECGC PO Salary 2025: ECGC PO सैलरी 2025 के तहत हर महीने 1,13,395 रुपये का आकर्षक वेतन मिलता है, जो इसे सबसे अच्छे बैंकिंग करियर में से एक बनाता है। प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में चुने गए Candidates को आकर्षक भत्ते, सुविधाएं और करियर में लगातार तरक्की मिलती है। यहां इन-हैंड सैलरी, पे-स्केल और फायदों के बारे में विस्तार से जानें।

ECGC PO Salary 2025
ECGC PO Salary 2025

ECGC PO Salary 2025: एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (ECGC) ने जनरलिस्ट और प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के पदों पर भर्ती के लिए एक संक्षिप्त सूचना जारी की है। कुल 40 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयन प्रक्रिया में एक ऑनलाइन परीक्षा और उसके बाद एक इंटरव्यू शामिल है। जो Candidates दोनों चरणों को सफलतापूर्वक पास कर लेंगे, उन्हें ECGC के तहत प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस पद पर हर महीने 1,13,395 रुपये का आकर्षक वेतन मिलता है। 

इसके साथ ही कई तरह के भत्ते और फायदे भी दिए जाते हैं। ECGC PO सैलरी 2025 के बारे में विस्तार से जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें। इसमें इन-हैंड सैलरी, जॉब प्रोफाइल, करियर ग्रोथ और प्रमोशन के अवसरों की जानकारी दी गई है।

ECGC PO सैलरी 2025

प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में भर्ती होने वाले Candidates को प्रति माह 1,13,395 रुपये मिलेंगे। इसमें मूल वेतन और कई भत्ते या अतिरिक्त फायदे दोनों शामिल हैं।

ECGC PO सैलरी स्ट्रक्चर 2025

7वें वेतन आयोग के अनुसार, ECGC PO की हर महीने की सैलरी 1,13,395 रुपये है, जिसमें 6,000 रुपये का ग्रेड-पे भी शामिल है। ECGC प्रोबेशनरी ऑफिसर का मूल वेतन 53,600 रुपये है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), शहर प्रतिपूर्ति भत्ता (CCA) और परिवहन भत्ता जैसे कई भत्ते भी मिलते हैं। ECGC PO का डिटेल सैलरी स्ट्रक्चर नीचे टेबल में दिया गया है:

मूल वेतन

53600 रुपये

डीए

24,596 रुपये

एचआरए

32,500 रुपये

नगर मुआवजा (तैनाती के स्थान पर निर्भर करता है)

983 रुपये

ग्रेड भत्ता

6000 रुपये

विशेष कार्यात्मक भत्ता

775 रुपये

पारिवारिक भत्ता

950 रुपये

परिवहन भत्ता

1330 रुपये

विशेष वेतन

1800 रुपये

  कटौती: एनपीएस-ईएस

5739

हाथ में वेतन

1,22,534 रुपये - 9139 रुपये = लगभग 1,13,395 रुपये

ECGC PO के भत्ते और फायदे

मूल वेतन के अलावा, चुने गए Candidates को 8वें वेतन आयोग के अनुसार कुछ भत्ते और फायदे मिलेंगे। ECGC PO के भत्ते और फायदे नीचे तालिका में दिए गए हैं।

सुविधाएं

विवरण

नकद चिकित्सा लाभ

13300 रुपये प्रति वर्ष

मोबाइल बिल प्रतिपूर्ति

400 रुपये प्रति माह

मोबाइल हैंडसेट प्रतिपूर्ति

हर तीन साल में एक बार 10000 रुपये

मनोरंजन प्रतिपूर्ति

800 रुपये प्रति माह

घरेलू सहायता प्रतिपूर्ति के लिए व्यय

1000 रुपये प्रति माह

फर्नीचर भत्ता

हर पांच साल में एक बार 87500 रुपये + जीएसटी

भोजन वाउचर

205 रुपये प्रति कार्य दिवस

मेडिकल क्लेम कवरेज

परिवार के लिए 40 लाख रुपये तक (कर्मचारी प्रीमियम का एक-चौथाई भुगतान करता है)

कार्यालय कैरी बैग प्रतिपूर्ति

हर तीन साल में एक बार 3000 रुपये

पीएलआई बोनस

कुल वार्षिक मूल वेतन + डीए (महंगाई भत्ता) का 6% तक

सवेतन अवकाश

हर दो साल में 30 दिन, बेसिक, डीए, सीसीए पर भुनाया जा सकता है

परिभाषित पेंशन योजना

निगम मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 10% योगदान देता है

यात्रा भत्ता

प्रत्येक दो वर्ष में परिवार के साथ 4500 किमी आने-जाने के लिए द्वितीय श्रेणी एसी का किराया / प्रत्येक वर्ष स्वयं के लिए गृहनगर तक यात्रा रियायत

ECGC PO जॉब प्रोफाइल

ECGC के तहत प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के रूप में चुने गए Candidates को कई तरह की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। ECGC PO की जॉब प्रोफाइल इस प्रकार है:

  • निर्यात ऋण बीमा से संबंधित लेन-देन का प्रबंधन करना।
  • व्यापारिक लेन-देन पर रिपोर्ट तैयार करना और डेटा का विश्लेषण करना।
  • शहरी क्षेत्रों में निर्यात और व्यापार संचालन को संभालना।

ECGC PO करियर ग्रोथ

ECGC PO पद के लिए चुने गए Candidates के लिए करियर ग्रोथ की काफी अच्छी संभावनाएं हैं। Candidates को उनके प्रदर्शन, वरिष्ठता, अनुभव और योग्यता के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। ECGC PO पद के लिए प्रमोशन का क्रम इस प्रकार होगा:

  • कार्यकारी अधिकारी/प्रोबेशनरी ऑफिसर – स्केल I
  • सहायक प्रबंधक – स्केल-II
  • प्रबंधक – स्केल III
  • वरिष्ठ प्रबंधक – स्केल IV
  • सहायक महाप्रबंधक – स्केल V

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

