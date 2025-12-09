CG Police Result 2025 OUT
वंदे मातरम् वर्ष निबंध: Essay on Vande Mataram in Hindi

By Apeksha Agarwal
Dec 9, 2025, 16:51 IST

यह लेख “वंदे मातरम्” के 150 वर्षों पर आधारित है और कक्षा 1 से 12 के छात्रों के लिए उपयुक्त निबंध प्रस्तुत करता है। इसमें गीत का इतिहास, महत्व और स्वतंत्रता संग्राम से इसका संबंध बताया गया है। सभी कक्षाओं के लिए अलग-अलग शब्द सीमा में निबंध दिए गए हैं। यह पूरी तरह सरल भाषा में तैयार किया गया है।

भारत की राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक “वंदे मातरम्” वर्ष 2027 में अपने 150 वर्ष पूरे कर रहा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1872 में रचित यह गीत केवल देशभक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीयों की एकता, साहस और बलिदान की पहचान है। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान यह गीत क्रांतिकारियों की ताकत बना और आज भी हमारी सांस्कृतिक जड़ों, राष्ट्रीय गर्व और मातृभूमि के प्रति सम्मान का स्रोत है।
इस लेख में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए वंदे मातरम् 150 वर्ष निबंध (Vande Mataram Essay in Hindi) सरल भाषा और आवश्यक शब्द सीमा में उपलब्ध कराया गया है।

कक्षा 1 से 5 के लिए वंदे मातरम् 150 वर्ष निबंध (200–250 शब्द)

“वंदे मातरम्” भारत का एक प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है, जो अब अपने 150 वर्ष पूरे कर रहा है। इसे 1872 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। यह गीत हमारी मातृभूमि को प्रणाम करने और उसकी सुंदरता का सम्मान करने का एक सुंदर तरीका है। स्वतंत्रता संग्राम के समय “वंदे मातरम्” ने देशवासियों में हिम्मत और ऊर्जा भरी। क्रांतिकारी इस गीत को गाकर अपने अंदर देशप्रेम की भावना जगाते थे। इस गीत ने लोगों को आज़ादी के लिए एकजुट होने की प्रेरणा दी।

“वंदे मातरम्” में हमारी धरती को माता माना गया है, जो हमें फल-फूल, नदियाँ, पर्वत और जीवन देती है। इसलिए हम इसे मां की तरह सम्मान देते हैं। आज भी स्कूलों में, कार्यक्रमों में और राष्ट्रीय पर्वों पर यह गीत गर्व से गाया जाता है। 150 वर्षों में “वंदे मातरम्” केवल एक गीत नहीं रहा, बल्कि यह हमारी संस्कृति, इतिहास और भारतीयता की पहचान बन चुका है। हमें इस गीत के महत्व को समझना चाहिए और देश के प्रति सम्मान रखना चाहिए।

“वंदे मातरम्” के 150 वर्ष हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी मातृभूमि सबसे कीमती है। इस गीत से हमें देशप्रेम, एकता और सम्मान की सीख मिलती है।

कक्षा 6 से 8 के लिए वंदे मातरम् 150 वर्ष निबंध (300–350 शब्द)

“वंदे मातरम्” भारत के सबसे महत्वपूर्ण देशभक्ति गीतों में से एक है, जो आज अपने 150 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रहा है। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1872 में ‘आनंदमठ’ उपन्यास के लिए लिखा था। बाद में यह गीत स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा बन गया। जब भारत अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, तब “वंदे मातरम्” ने युवाओं, नेताओं और क्रांतिकारियों को एकजुट करने का काम किया। यह गीत सुनते ही लोगों में जोश भर जाता था और वे आज़ादी के लिए संघर्ष करने को तैयार हो जाते थे।

गीत में भारत माता की सुंदरता का उल्लेख है, हरी-भरी धरती, बहती नदियाँ, लहलहाते खेत और नीला आकाश। यह दर्शाता है कि हमारा देश केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी माँ है।

आज जब “वंदे मातरम्” के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हमें इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझना चाहिए। यह गीत हमें हर परिस्थिति में देश के प्रति निष्ठावान रहने की प्रेरणा देता है। स्कूलों, सरकारी कार्यक्रमों, राष्ट्रीय त्योहारों और कई सांस्कृतिक आयोजनों में इसे सम्मानपूर्वक गाया जाता है। “वंदे मातरम्” देश की एकता, विविधता और गौरव को दर्शाता है। 150 साल बाद भी इसकी धुन और संदेश नए भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं।

“वंदे मातरम्” के 150 वर्ष इस बात का प्रमाण हैं कि देशप्रेम की भावना कभी पुरानी नहीं होती। यह गीत हमें इतिहास से जोड़ता है और बेहतर राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

कक्षा 9 से 10 के लिए वंदे मातरम् 150 वर्ष निबंध (350–400 शब्द)

“वंदे मातरम्” भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आधार स्तंभ रहा है और अब यह अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित यह गीत पहली बार 1872 में सामने आया और देखते ही देखते पूरे देश में स्वतंत्रता की पुकार बन गया। स्वतंत्रता संग्राम के समय जब देश अंग्रेजी शासन से पीड़ित था, तब “वंदे मातरम्” ने भारतीयों को मानसिक शक्ति, साहस और आत्मविश्वास दिया। यह गीत न केवल क्रांतिकारियों का नारा था बल्कि एक आंदोलन की पहचान बन चुका था।

इस गीत में भारत माता को देवी के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने बच्चों को अन्न, जल, आश्रय और समृद्धि प्रदान करती है। गीत की पंक्तियाँ हमें यह समझाती हैं कि मातृभूमि की सेवा करना हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है।

स्वतंत्रता के बाद भी “वंदे मातरम्” को सम्मान प्राप्त रहा और इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। इसका इतिहास और महत्व आज भी विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और देशप्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

150 वर्ष पूरे होने पर हमें यह जानना जरूरी है कि यह गीत क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इसका संदेश एकता, साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण आज भी उतना ही मजबूत और प्रासंगिक है। आज के युवाओं के लिए यह गीत एक ऐसी विरासत है जिसे समझना, सम्मान देना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। “वंदे मातरम्” केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद की धड़कन है। इसके 150 वर्ष देशप्रेम और बलिदान के उस इतिहास को याद दिलाते हैं जिसने भारत को आज़ादी दिलाई।

कक्षा 11 से 12 के लिए वंदे मातरम् 150 वर्ष निबंध (400–500 शब्द)

भारत के राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” की 150वीं वर्षगांठ भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। 1872 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत शुरू से ही भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय चेतना का सशक्त प्रतीक रहा है।

“वंदे मातरम्” को ‘आनंदमठ’ उपन्यास में शामिल किया गया था, लेकिन इसकी लोकप्रियता उस सीमित दायरे से बाहर निकलकर पूरे राष्ट्र की आवाज बन गई। अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित भारत को जब एक ऐसी आवाज की आवश्यकता थी जो एकता और हौसला जगाए, तब “वंदे मातरम्” ने वह भूमिका निभाई। इस गीत के प्रभाव से हजारों युवा आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। गीत में भारत माता का अद्भुत चित्र प्रस्तुत है, सुवर्ण धान से लहलहाते खेत, शीतल पवन, सुंदर नदियाँ और मनमोहक प्रकृति। यह चित्रण हमें याद दिलाता है कि हमारा देश केवल भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि जीवन देने वाली माँ है।

1905 के स्वदेशी आंदोलन से लेकर 1947 तक, “वंदे मातरम्” भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की धड़कन बना रहा। उस समय यह गीत गाना भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह माना जाता था, फिर भी भारतीय इस गीत को निर्भय होकर गाते थे। 150 वर्षों बाद भी “वंदे मातरम्” अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। देश की विविधता, संस्कृति और साझा पहचान को जोड़ने में इसका योगदान अतुलनीय है। आधुनिक भारत में भी यह गीत युवाओं को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है।

नई पीढ़ी के लिए इस गीत का अध्ययन केवल इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय मूल्य, एकता और कर्तव्य भावना सीखने का माध्यम होना चाहिए। यह गीत हमें स्मरण कराता है कि राष्ट्र का सम्मान हर नागरिक का उत्तरदायित्व है। “वंदे मातरम्” के 150 वर्ष भारतीय इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय भावना के अमर अध्याय हैं। यह गीत हमें देशप्रेम, साहस और एकता की प्रेरणा देता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।

“वंदे मातरम्” के 150 वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष और सांस्कृतिक गौरव की असाधारण यात्रा को दर्शाते हैं। यह गीत हमारे इतिहास, मातृभूमि और राष्ट्रीय मूल्यों की याद दिलाता है। सभी कक्षाओं के छात्र इस गीत की भावना को समझकर भारत के प्रति सम्मान और कर्तव्य निभाने की प्रेरणा ले सकते हैं।

