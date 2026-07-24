HPSC ADA Result 2026 Out: हरियाणा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एग्जाम का रिजल्ट जारी, hpsc.gov.in से डाउनलोड करें PDF

HPSC ADA Exam 2026: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA -सहायक जिला न्यायवादी) स्क्रीनिंग टेस्ट 2026 का रिजल्ट आज 24 जुलाई 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जारी कर दिया है। यह एग्जाम HPSC की 255 वैंकेसियों को भरने का उद्देश्य है। HPSC ADA एग्जाम छात्रों के लिए 5 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया था। साथ ही, छात्रों के लिए इस एग्जाम की मेरिट लिस्ट 8 जुलाई 2026 को जारी कर दी गई थी। साथ ही, छात्रों को ऑब्जेक्शन फिल करने के लिए 10 जुलाई 2026 का दिन दिया गया था। इन एग्जाम में शामिल होने वाले सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर रिजल्ट की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। HPSC ADA Round 2 में क्या? इस स्क्रीनिंग एग्जाम को पास करने वाले छत्र चयन प्रक्रिया के अगले राउंड, यानी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट (SKT) के लिए एलिजिबल होंगे। यह नॉलेज टेस्ट छात्रों के लिए 9 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा।

HPSC ADA भर्ती Result 2026 से जुड़ा Overview HPSC ने आज यानी 24 जुलाई 2026 को वेबसाइट पर एचपीएससी एडीए स्क्रीनिंग एग्जाम के रिजल्ट को जारी कर दिया है। छात्र इससे जुड़ी सभी डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। इवेंट डिटेल्स भर्ती संस्था हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) पोस्ट का नाम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA) कुल वैंकेसी 255 पोस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट डेट 05 जुलाई 2026 रिजल्ट डेट 24 जुलाई 2026 अगला राउंड सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट (SKT) और इंटरव्यू ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in एचपीएससी एडीए परिणाम 2026 डाउनलोड लिंक - यहां क्लिक करें HPSC ADA Result 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें? आयोग ने HPSC ADA के रिजल्ट को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है, जिसे छात्र रोल नंबर डालकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, HPSC ADA के रिजल्ट को डाउनो करने के लिए छात्र यहां नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।