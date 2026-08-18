IAF Agniveer Musician Rally Admit Card 2026: भारतीय वायु सेना अग्निवीर म्यूजिशियन एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

IAF Agniveer Musician Rally Admit Card 2026: भारतीय वायु सेना ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट indianairforce.nic.in पर अग्निवीर म्यूजिशियन रैली भर्ती की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 31 अगस्त 2026 से 9 सितंबर 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होेने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।





अग्निवीर म्यूजिशियन की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड में दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। त्रुटि या गलती पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

IAF Agniveer Musician Rally Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक

इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर म्यूजिशियन रैली भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स को पहले से तैयार रखें, ताकि टेक्निकल ग्लिच का सामना न करना पड़ें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।