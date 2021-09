IAF Group C Civilian Recruitment 2021: 174 एमटीएस, कुक, एलडीसी और अन्य पदों की निकली भर्ती, 10वीं से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका

IAF Group C Civilian Recruitment 2021: भारतीय वायु सेना (IAF) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ, कुक, एलडीसी, स्टोर कीपर, पेंटर, सुप्रिनटेन्डेंट और अन्य पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार 'रोजगार समाचार/रोजगार समाचार' में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों (2 अक्टूबर) के भीतर निर्धारित प्रारूप के माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

IAF Group C Civilian Recruitment 2021-महत्वपूर्ण तिथियाँ:

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: रोजगार समाचार/रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन (2 अक्टूबर) तक.

IAF Group C Civilian Recruitment 2021-रिक्ति विवरण:

कारपेंटर (एसके) -03 पद

कुक -23 पद

मल्टी टास्किंग स्टाफ - 103 पद

हाउस कीपिंग स्टाफ - 23 पद

लोअर डिवीजन क्लर्क - 10 पद

स्टोर कीपर - 06 पद

पेंटर - 02 पद

सुप्रिनटेन्डेंट (स्टोर) - 03 पद

मेस स्टाफ - 01 पद

IAF Group C Civilian Recruitment 2021-पात्रता मानदंड:

शैक्षिक योग्यता:

कारपेंटर (एसके) -किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कारपेंटर के ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र. अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए विस्तृत अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें.

कुक - मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन के साथ कैटरिंग में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा. इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

मल्टी टास्किंग स्टाफ - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन पास या समकक्ष योग्यता.

हाउस कीपिंग स्टाफ - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन पास या समकक्ष योग्यता.

लोअर डिवीजन क्लर्क - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति होनी चाहिए. अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए विस्तृत अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें.

स्टोर कीपर - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए.

पेंटर - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास; किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पेंटर के ट्रेड में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट.

सुप्रिनटेन्डेंट (स्टोर) - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट या समकक्ष योग्यता.

मेस स्टाफ - किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास या समकक्ष योग्यता.

IAF ग्रुप सी सिविलियन भर्ती 2021 आयु सीमा - 18 से 25 वर्ष (सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट होगी)

IAF Group C Civilian Recruitment 2021-चयन मानदंड:

सभी आवेदनों की आयु सीमा, न्यूनतम योग्यता, दस्तावेज और प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी. इसके बाद, पात्र उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी किए जाएंगे. योग्य उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा. लिखित परीक्षा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगी.

लिखित परीक्षा का सिलेबस:-

एलडीसी के लिए:- जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस.

एमटीएस, एचकेएस और मेस स्टाफ के लिए: - जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस

अन्य सभी ट्रेड/पदों के लिए:- जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ट्रेड/पोस्ट से संबंधित प्रश्न.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन

ऑफिशियल वेबसाइट

IAF Group C Civilian Recruitment 2021-आवेदन कैसे करें:

इच्छुक उम्मीदवार रिक्तियों और योग्यता के अधीन अपनी पसंद के किसी भी उपरोक्त वायु सेना स्टेशन पर ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.