School Holiday 2026
Focus

India Post GDS Vacancy 2026: इंडिया पोस्ट जीडीएस में 23757 पदों पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू

By Priyanka Pal
Last Updated: Aug 31, 2026, 12:42 IST

India Post GDS Vacancy 2026: डाक विभाग ने जुलाई 2026 के जीडीएस OTR प्रक्रिया शुरू की है। संबंधित भर्ती अभियान के तहत कुल 23757 रिक्त पदों को भरना है। इच्छुक उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। 

India Post GDS Vacancy 2026: इंडिया पोस्ट जीडीएस में 23757 पदों पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू
India Post GDS Vacancy 2026: इंडिया पोस्ट जीडीएस में 23757 पदों पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू

India Post GDS Vacancy 2026: डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 की घोषणा की है। विज्ञापन संख्या 17-12/2026 के तहत जीडीएस के कुल 23757 रिक्त पदों को भरा जाएगा। संबंधित भर्ती के लिए आज 31 अगस्त से वन-टाइम-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार विभिन्न डाक सर्किलों में शाखा पोस्टमास्टर (BPM), सहायक शाखा पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक पद पर आवेदन कर सकते हैं।

GDS Vacancy 2026: वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू

डाक विभाग की ओर से अधिसूचना 27 अगस्त, 2026 को जारी की गई थी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज 31 अगस्त से शुरू की जा रही है। जिसके बाद ऑनलाइन आवेदन 2 सितंबर से शुरू किए जाएंगे। 

इंडिया पोस्ट जीडीएस OTR लिंक 

यहां क्लिक करें

India Post GDS Registration Date 2026: हाइलाइट्स 

इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। जिसके लिए OTR वन-टाइम-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 31 अगस्त से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती से संबंधित अन्य हाइलाइट्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:

विवरण 

            जानकारी 

भर्ती प्राधिकरण 

भारत सरकार,संचार मंत्रालय  

विभाग 

डाक विभाग, जीडीएस अनुभाग

पोस्ट 

  • ग्रामीण डाक सेवक (GDS)

  • ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM)

  • असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM)

रजिस्ट्रेशन 

31 अगस्त से 19 सितंबर, 2026

आवेदन शुल्क 

2 से 21 सितंबर, 2026 

शैक्षणिक योग्यता 

10वीं पास 

चनय प्रक्रिया 

मेरिट के आधार पर  

ऑफिशियल वेबसाइट 

indiapost.gov.in 

India Post GDS Vacancy 2026: सर्किल वाइज वैकेंसी 

इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 विभिन्न डाक सर्किलों में निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार सर्किल वाइज रिक्त पदों की संख्या नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:

क्रमांक

वृत्त का नाम

कुल रिक्तियां

1

आंध्र प्रदेश सर्कल

917

2

असम सर्कल

414

3

बिहार सर्कल

1,098

4

छत्तीसगढ़ सर्कल

762

5

दिल्ली सर्कल

16

6

गुजरात सर्कल

499

7

हरियाणा सर्कल

87

8

हिमाचल प्रदेश सर्कल

335

9

जम्मू और कश्मीर सर्कल

340

10

झारखंड सर्कल

1,379

11

कर्नाटक सर्कल

1,116

12

केरल सर्कल

1,373

13

मध्य प्रदेश सर्कल

1,450

14

महाराष्ट्र सर्कल

2,431

15

उत्तर पूर्वी 

2,614

16

ओडिशा सर्कल

1,353

17

पंजाब सर्कल

122

18

राजस्थान सर्कल

1,009

19

तमिलनाडु सर्कल

2,118

20

तेलंगाना सर्कल

419

21

उत्तराखंड सर्कल

452

22

उत्तर प्रदेश सर्कल

1,691

23

पश्चिम बंगाल सर्कल

1,762

 

कुल

23,757

India Post GDS OTR Registration 2026: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

इंडिया पोस्ट जीडीएस ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:

 स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

 स्टेप 2 होम पेज पर, GDS Online Engagement पर जाएं। 

 स्टेप 3 अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरें। 

 स्टेप 4 अब आगे मांगी गई डिटेल्स से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें। 

 स्टेप 5 आवेदन के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल सेव करें। 


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Executive - Editorial

Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.

Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.

Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.

... Read More
First Published: Aug 31, 2026, 12:42 IST

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Education News Live

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News