India Post GDS Vacancy 2026: इंडिया पोस्ट जीडीएस में 23757 पदों पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू

India Post GDS Vacancy 2026: डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 की घोषणा की है। विज्ञापन संख्या 17-12/2026 के तहत जीडीएस के कुल 23757 रिक्त पदों को भरा जाएगा। संबंधित भर्ती के लिए आज 31 अगस्त से वन-टाइम-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार विभिन्न डाक सर्किलों में शाखा पोस्टमास्टर (BPM), सहायक शाखा पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक पद पर आवेदन कर सकते हैं।

GDS Vacancy 2026: वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू

डाक विभाग की ओर से अधिसूचना 27 अगस्त, 2026 को जारी की गई थी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज 31 अगस्त से शुरू की जा रही है। जिसके बाद ऑनलाइन आवेदन 2 सितंबर से शुरू किए जाएंगे।

India Post GDS Registration Date 2026: हाइलाइट्स

इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। जिसके लिए OTR वन-टाइम-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 31 अगस्त से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती से संबंधित अन्य हाइलाइट्स नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं: