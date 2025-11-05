KGMU Nursing Officer Admit Card 2025: केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ये है आसान तरीका

KGMU Nursing Officer Admit Card 2025: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ने विज्ञापन संख्या 01 और 02 R-2025 के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर (NO) पदों के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। KGMU नर्सिंग ऑफिसर परीक्षा का आयोजन 14 नवंबर 2025 को किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट kgmu.org पर जारी किया जाएगा। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 733 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

यह परीक्षा बरेली, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नई दिल्ली, प्रयागराज और वाराणसी सहित विभिन्न शहरों के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी KGMU Nursing Officer Exam City 2025 लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपना KGMU नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करना आवश्यक होगा, जिसे वे अपनी आवेदन संख्या या मोबाइल नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर प्राप्त कर सकते हैं।