KGMU Nursing Officer Admit Card 2025: केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ये है आसान तरीका

SSC CHSL Exam City Slip 2025
By Vijay Pratap Singh
Nov 5, 2025, 11:37 IST

KGMU Nursing Officer Admit Card 2025: केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड 2025 जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट (CRT) का आयोजन 14 नवंबर 2025 को किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास एडमिट कार्ड का होना अनिवार्य है। इस लेख में हमने बताया है कि केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड 2025 को आसान तरीके से कैसे डाउनलोड करें।

KGMU Nursing Officer Admit Card 2025
KGMU Nursing Officer Admit Card 2025: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ने विज्ञापन संख्या 01 और 02 R-2025 के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर (NO) पदों के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। KGMU नर्सिंग ऑफिसर परीक्षा का आयोजन 14 नवंबर 2025 को किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट kgmu.org पर जारी किया जाएगा। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 733 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

यह परीक्षा बरेली, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नई दिल्ली, प्रयागराज और वाराणसी सहित विभिन्न शहरों के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी KGMU Nursing Officer Exam City 2025 लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपना KGMU नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करना आवश्यक होगा, जिसे वे अपनी आवेदन संख्या या मोबाइल नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर प्राप्त कर सकते हैं।

KGMU Nursing Officer Admit Card 2025 Kab Aayega?

केजीएमयू लखनऊ नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का लिंक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) की आधिकारिक वेबसाइट kgmu.org पर 11 नवंबर 2025 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण (Login Details) का उपयोग करके अपना हॉल टिकट (Admit Card) ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।

KGMU Lucknow Nursing Officer Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार केजीएमयू लखनऊ नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए आसान चरणों का पालन कर सकते हैं।

  • पहले आधिकारिक वेबसाइट www.kgmu.org पर जाएं।

  • होमपेज पर दिए गए “Nursing Officers Recruitment 2025 Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।

  • एक नया पेज खुलेगा, वहां “किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ-226003, भारत नर्सिंग ऑफिसर लिखित परीक्षा 2025” शीर्षक वाले सेक्शन में “Click here to Download Admit Card” लिंक पर क्लिक करें।

  • फिर अब अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें – आवेदन संख्या या मोबाइल नंबर और जन्म तिथि

  • कैप्चा कोड भरें और “लॉगिन” बटन पर क्लिक करें।

  • आपका KGMU नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड 2025 स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

  • डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करें और एडमिट कार्ड प्रिंट कर लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

