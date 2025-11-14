KVS Exam Pattern 2025: केन्द्रीय विद्यालय TGT, PGT और PRT परीक्षा का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न यहाँ चेक करें

KVS Exam Pattern 2025: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) में प्राथमिक शिक्षक (PRT), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) और स्नातकोत्तर शिक्षक (PGT) सहित शिक्षण पदों पर भर्ती की जा रही है। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए नवीनतम परीक्षा पैटर्न से परिचित होना चाहिए। परीक्षा पैटर्न का विश्लेषण करने से उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए एक अच्छी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। उम्मीदवारों को परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण भागों को चेक करना चाहिए। महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी होने से समय की बचत होगी। यह लेख PRT, TGT और PGT पदों के लिए 2025 KVS परीक्षा पैटर्न की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रश्नों की संख्या, कुल अंक, परीक्षा अवधि, अंकन योजना और विषयवार वितरण शामिल है। केवीएस पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी परीक्षा पैटर्न 2025 अवलोकन केवीएस आगामी महीनों में विभिन्न पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी पदों के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा पैटर्न का विवरण नीचे देखें:



परीक्षा का नाम केवीएस पीआरटी / टीजीटी / पीजीटी परीक्षा 2025 संचालन निकाय केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) परीक्षा मोड कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) परीक्षा पैटर्न एकल चरण लिखित परीक्षा (प्रत्येक पद के लिए) कुल मार्क 180 अंक (प्रत्येक पेपर के लिए) प्रश्न प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकार केप्रश्न नकारात्मक अंकन कोई नकारात्मक अंकन नहीं केवीएस पीआरटी परीक्षा पैटर्न 2025 केवीएस पीआरटी (प्राथमिक शिक्षक) पद के इच्छुक उम्मीदवारों को अपनी तैयारी शुरू करने से पहले केवीएस पीआरटी परीक्षा पैटर्न अवश्य देखना चाहिए। यह पैटर्न आपको कुल प्रश्नों की संख्या, कुल अंक, परीक्षा अवधि आदि के बारे में जानकारी देता है। प्रश्नों की कुल संख्या 180 प्रश्न कुल मार्क 180 अंक अवधि 180 मिनट (3 घंटे) प्रश्न प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक)

केवीएस पीआरटी अनुभाग-वार विवरण

एक बार जब केवीएस पीआरटी परीक्षा पैटर्न के बारे में बुनियादी ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो प्रत्येक अनुभाग के लिए आवंटित प्रश्नों और अंकों के अनुभाग-वार विभाजन चेक करें। भाग अनुभाग प्रश्नों की संख्या अंक भाग I सामान्य अंग्रेजी 10 10 सामान्य हिंदी 10 10 भाग II सामान्य जागरूकता और समसामयिक मामले 10 10 तर्क क्षमता 5 5 कंप्यूटर साक्षरता 5 5 भाग III शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण 60 60 भाग IV संबंधित विषय 80 80 KVS PRT, TGT, PGT पाठ्यक्रम 2025 डाउनलोड करें केवीएस टीजीटी परीक्षा पैटर्न 2025 केवीएस टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को केवीएस टीजीटी परीक्षा पैटर्न के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। परीक्षा पैटर्न का विश्लेषण करने से आपको रणनीतिक रूप से और व्यवस्थित तरीके से लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केवीएस टीजीटी परीक्षा पैटर्न का विवरण यहाँ देखें:

विशिष्ट तथ्य विवरण प्रश्नों की कुल संख्या 180 प्रश्न कुल मार्क 180 अंक अवधि 180 मिनट (3 घंटे) केवीएस टीजीटी अनुभाग-वार विवरण उम्मीदवारों को प्रश्नों के सेक्शन-वार वेटेज का भी विश्लेषण करना चाहिए। KVS TGT परीक्षा में चार सेक्शन होते हैं, जहाँ प्रत्येक सेक्शन के लिए अलग-अलग संख्या में प्रश्न आवंटित किए गए हैं। उम्मीदवार यहाँ KVS TGT सेक्शन-वार विश्लेषण देख सकते हैं और उसके अनुसार अपनी रणनीति बना सकते हैं। भाग अनुभाग प्रश्नों की संख्या अंक भाग I सामान्य अंग्रेजी 15 15 सामान्य हिंदी 15 15 भाग II सामान्य जागरूकता और समसामयिक मामले 20 20 तर्क क्षमता 20 20 कंप्यूटर साक्षरता 10 10 भाग III शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण 40 40 भाग IV संबंधित विषय 100 100 केवीएस पीजीटी परीक्षा पैटर्न 2025

जो उम्मीदवार KVS PGT (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) पदों के लिए इच्छुक हैं, उन्हें KVS PGT परीक्षा पैटर्न का विश्लेषण करके परीक्षा की आवश्यकताओं को समझना चाहिए। परीक्षा पैटर्न समझ जाने के बाद, उम्मीदवारों को उसके अनुसार अपनी अध्ययन योजना तैयार करनी चाहिए। विशिष्ट तथ्य विवरण प्रश्नों की कुल संख्या 180 प्रश्न कुल मार्क 180 अंक अवधि 180 मिनट (3 घंटे) केवीएस पीजीटी अनुभाग-वार विवरण उम्मीदवार केवीएस पीजीटी परीक्षा के प्रश्नों और अंकों का सेक्शन-वार विवरण देख सकते हैं। इससे उम्मीदवारों को उन क्षेत्रों का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी जिन पर दूसरों की तुलना में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। भाग अनुभाग प्रश्नों की संख्या अंक भाग I सामान्य अंग्रेजी 10 10 सामान्य हिंदी 10 10 भाग II सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले 10 10 तर्क क्षमता 5 5 कंप्यूटर साक्षरता 5 5 भाग III शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण 40 40 भाग IV संबंधित विषय 100 100