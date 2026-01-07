KVS Exam Pattern 2026: PRT,TGT और PGT के लिए देखें Section-Wise पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम

KVS Exam Pattern 2026: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के प्राथमिक शिक्षक (PRT), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) और स्नातकोत्तर शिक्षक (PGT) सहित शिक्षण पदों के लिए परीक्षा पैटर्न: उम्मीदवारों को अपनी तैयारी को व्यवस्थित करने के लिए नवीनतम परीक्षा पैटर्न से परिचित होना चाहिए। परीक्षा पैटर्न का विश्लेषण करने से उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के लिए एक अच्छी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। उम्मीदवारों को परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जांच करनी चाहिए। महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान होने से समय बचाने में मदद मिलेगी। यह लेख पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी पदों के लिए 2025 के केवीएस परीक्षा पैटर्न का विवरण देता है, जिसमें प्रश्नों की संख्या, कुल अंक, परीक्षा अवधि, अंकन योजना और विषयवार विवरण शामिल है।
केवीएस पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी परीक्षा पैटर्न 2025 का महत्वपूर्ण विवरण
केवीएस आगामी महीनों में विभिन्न पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी पदों के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। आधिकारिक अधिसूचना अभी प्रतीक्षित है। तब तक उम्मीदवार बिना समय बर्बाद किए तैयारी शुरू कर सकते हैं। परीक्षा पैटर्न का विवरण नीचे देखें:
|
परीक्षा का नाम
|
केवीएस पीआरटी / टीजीटी / पीजीटी परीक्षा 2025
|
संचालन निकाय
|
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS)
|
परीक्षा मोड
|
ओएमआर आधारित
|
परीक्षा पैटर्न
|
एक चरण की लिखित परीक्षा (प्रत्येक पद के लिए)
|
कुल मार्क
|
प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 180 अंक
|
प्रश्न प्रकार
|
वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न
|
नकारात्मक अंकन
|
कोई नकारात्मक अंकन नहीं
केवीएस पीआरटी परीक्षा पैटर्न 2025
केवीएस पीआरटी (प्राथमिक शिक्षक) पद के इच्छुक उम्मीदवारों को अपनी तैयारी शुरू करने से पहले केवीएस पीआरटी परीक्षा पैटर्न अवश्य देख लेना चाहिए। यह पैटर्न परीक्षा के स्वरूप की जानकारी देगा, जैसे कि प्रश्नों की कुल संख्या, कुल अंक और परीक्षा की अवधि।
|
विवरण
|
अंकों
|
प्रश्नों की कुल संख्या
|
180 प्रश्न
|
कुल मार्क
|
180 अंक
|
अवधि
|
180 मिनट (3 घंटे)
|
प्रश्न प्रकार
|
बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का)
केवीएस पीआरटी का अनुभाग वार विवरण
एक बार जब आपको केवीएस पीआरटी परीक्षा पैटर्न के बारे में बुनियादी जानकारी मिल जाए, तो प्रश्नों के अनुभागवार विवरण और प्रत्येक अनुभाग के लिए आवंटित अंकों की जांच करें।
|
भाग
|
अनुभाग
|
प्रश्नों की संख्या
|
अंक
|
भाग I
|
सामान्य अंग्रेजी
|
10
|
10
|
|
सामान्य हिंदी
|
10
|
10
|
भाग II
|
सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले
|
10
|
10
|
|
तर्क क्षमता
|
5
|
5
|
|
कंप्यूटर साक्षरता
|
5
|
5
|
भाग III
|
शिक्षा और नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य
|
60
|
60
|
भाग IV
|
संबंधित विषय
|
80
|
80
केवीएस पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी पाठ्यक्रम 2025 डाउनलोड करें
केवीएस टीजीटी परीक्षा पैटर्न 2025
केवीएस टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को केवीएस टीजीटी परीक्षा पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए। परीक्षा पैटर्न का विश्लेषण करने से रणनीतिक रूप से और व्यवस्थित तरीके से लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केवीएस टीजीटी परीक्षा पैटर्न की विस्तृत जानकारी यहां देखें:
|
विवरण
|
अंक
|
प्रश्नों की कुल संख्या
|
180 प्रश्न
|
कुल मार्क
|
180 अंक
|
अवधि
|
180 मिनट (3 घंटे)
केवीएस टीजीटी का अनुभागवार विवरण
उम्मीदवारों को प्रश्नों के अनुभागवार भार का भी विश्लेषण करना चाहिए। केवीएस टीजीटी परीक्षा में चार खंड होते हैं, जिनमें से प्रत्येक खंड के लिए प्रश्नों की संख्या भिन्न-भिन्न होती है। उम्मीदवार यहां केवीएस टीजीटी के अनुभागवार विवरण देख सकते हैं और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बना सकते हैं।
|
भाग
|
अनुभाग
|
प्रश्नों की संख्या
|
अंक
|
भाग I
|
सामान्य अंग्रेजी
|
15
|
15
|
|
सामान्य हिंदी
|
15
|
15
|
भाग II
|
सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले
|
20
|
20
|
|
तर्क क्षमता
|
20
|
20
|
|
कंप्यूटर साक्षरता
|
10
|
10
|
भाग III
|
शिक्षा और नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य
|
40
|
40
|
भाग IV
|
संबंधित विषय
|
100
|
100
केवीएस पीजीटी परीक्षा पैटर्न 2025
केवीएस पीजीटी (स्नातकोत्तर शिक्षक) पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को केवीएस पीजीटी परीक्षा पैटर्न का विश्लेषण करके परीक्षा की आवश्यकताओं को समझना चाहिए। परीक्षा पैटर्न को समझने के बाद, उम्मीदवारों को उसी के अनुसार अपनी अध्ययन योजना बनानी चाहिए।
|
विवरण
|
अंक
|
प्रश्नों की कुल संख्या
|
180 प्रश्न
|
कुल मार्क
|
180 अंक
|
अवधि
|
180 मिनट (3 घंटे)
केवीएस पीजीटी का अनुभागवार विवरण
उम्मीदवार केवीएस पीजीटी के प्रश्नों और अंकों का अनुभागवार विश्लेषण देख सकते हैं। इससे उम्मीदवारों को उन क्षेत्रों का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी जिन पर उन्हें अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
|
भाग
|
अनुभाग
|
प्रश्नों की संख्या
|
अंक
|
भाग I
|
सामान्य अंग्रेजी
|
10
|
10
|
|
सामान्य हिंदी
|
10
|
10
|
भाग II
|
सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले
|
10
|
10
|
|
तर्क क्षमता
|
5
|
5
|
|
कंप्यूटर साक्षरता
|
5
|
5
|
भाग III
|
शिक्षा और नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य
|
40
|
40
|
भाग IV
|
संबंधित विषय
|
100
|
100
केवीएस अंकन योजना 2025
तीनों कैडरों (पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी) के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। उम्मीदवारों को सटीकता पर ध्यान देना चाहिए और दंड के डर के बिना यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना चाहिए।
केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी पाठ्यक्रम 2025
केवीएस परीक्षा 2025 में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी पदों के लिए केवीएस पाठ्यक्रम डाउनलोड करना चाहिए। यह पाठ्यक्रम एक व्यापक मार्गदर्शिका है जो उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की दिशा तय करने में मदद करेगी।
केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी पाठ्यक्रम 2025 यहां से डाउनलोड करें
