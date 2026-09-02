KVS NVS Tier 2 Result 2026 Out: केवीएस एनवीएस 9वें फेज का स्कोरकार्ड जारी, पीडीएफ डाउनलोड करें

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS)

विभिन्न शिक्षण एवं गैर-शिक्षण

15,762 (केवीएस – 9,921, एनवीएस – 5,841)

केवीएस एनवीएस टियर 2 परिणाम 2026 की तिथि