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KVS NVS Tier 2 Result 2026 Out: केवीएस एनवीएस 9वें फेज का स्कोरकार्ड जारी, पीडीएफ डाउनलोड करें

By Priyanka Pal
Last Updated: Sep 2, 2026, 12:13 IST

KVS NVS Tier 2 Result 2026: सीबीएसई ने 1 सितंबर को केवीएस एनवीएस के 9वें फेज का स्कोरकार्ड जारी किया है। बोर्ड की ओर से परिणामों की घोषणा ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर की गई है। 

KVS NVS Tier 2 Result 2026 Out: केवीएस एनवीएस 9वें फेज का स्कोरकार्ड जारी
KVS NVS Tier 2 Result 2026 Out: केवीएस एनवीएस 9वें फेज का स्कोरकार्ड जारी

KVS NVS Tier 2 Result 2026:सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 1 सितंबर को केवीएस एनवीएस के 9वें फेज का रिजल्ट जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा विभिन्न शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के पहले से आठवें चरण के परिणाम पहले ही जारी कर दिए गए हैं। चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार इंटरव्यू या स्किल टेस्ट में शामिल होना होगा। जिन पदों के लिए इंटरव्यू होंगे, उनके अंक भी रिजल्ट के साथ जारी किए जाएंगे।

 

KVS NVS Tier 2 Result 2026: रिजल्ट जारी 

सीबीएसई ने 1 सितंबर 2026 को सीबीएसई ने टीजीटी (एसएसटी, अंग्रेजी, विशेष शिक्षक) और वरिष्ठ सचिवालय सहायक के परिणाम घोषित किए हैं। अन्य पोस्ट का रिजल्ट अगले चरण में जारी किया जाएगा। उम्मीदवार पोर्टल पर  पर लॉग इन करके शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट देख सकते हैं। 

KVS NVS Tier-2 Result 2026 download link

विभिन्न विषयों का परिणाम देखने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से दर्ज कर देख सकते हैं। 

केवीएस एनवीएस टियर 2 रिजल्ट 2026 फेज 9

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KVS NVS Tier 2 Result 2026 Date: हाइलाइट्स 

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार केवीएस परिणाम और एनवीएस परिणाम 2026 से संबंधित अन्य जानकारी नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं।

भर्ती निकाय

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)

संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS)

पदों

विभिन्न शिक्षण एवं गैर-शिक्षण

रिक्तियां

15,762 (केवीएस – 9,921, एनवीएस – 5,841)

परिणाम का तरीका

ऑनलाइन

केवीएस एनवीएस टियर 2 परिणाम 2026 की तिथि

केवीएस एनवीएस चरण 9 परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तिथि – 1 सितंबर

केवीएस एनवीएस चरण 8वीं परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तिथि – 28 अगस्त

केवीएस एनवीएस चरण 7वीं परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तिथि – 26 अगस्त

केवीएस एनवीएस छठे चरण के परिणाम की तिथि – 25 अगस्त

केवीएस एनवीएस चरण 5 के परिणाम की तिथि – 23 अगस्त

केवीएस एनवीएस चौथे चरण के परिणाम की तिथि – 21 अगस्त

केवीएस एनवीएस तीसरे चरण के परिणाम की तिथि – 20 अगस्त

केवीएस एनवीएस द्वितीय चरण के परिणाम की तिथि – 18 अगस्त

केवीएस एनवीएस प्रथम चरण के परिणाम की तिथि – 17 अगस्त

परीक्षा तिथि

27 से 31 मार्च तक

चयन प्रक्रिया

पहला चरण: ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा (पेन-पेपर)

स्तर 2: वस्तुनिष्ठ + वर्णनात्मक

कौशल परीक्षण / साक्षात्कार (पद के अनुसार)

परिणाम की जांच करने के लिए आवश्यक क्रेडेंशियल

रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड

ऑफिशियल वेबसाइट

  • cbse.gov.in

  • kvsangathan.nic.in

  • examinationservices.nic.in

  • navodaya.gov.in.

KVS NVS Tier-2 Result 2026: ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर रिजल्ट चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 लेटेस्ट अपडेट पर जाएं और लाइव लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 नए पेज पर, examinationservices.nic.in पर जाएं। 

स्टेप 4 अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें। 

स्टेप 5 केवीएस टियर 2 परिणाम और एनवीएस टियर 2 पर क्लिक करें। 

स्टेप 6 प्रिंट आउट लेना ना भूलें।


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Executive - Editorial

Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.

Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.

Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.

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First Published: Sep 2, 2026, 12:13 IST

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