18 बार फेल, पर नहीं टूटा हौसला: ड्राइवर के बेटे ने कड़ी मेहनत और लगन से रचा इतिहास, बना IPS!

‘विवेक यादव’ यह नाम कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती में एक ऐसा नाम है, जो इस कथन पर पूरा का पूरा खरा उतरता है, जो 18 बार परीक्षा में फेल हुआ पर हार नहीं मानी। ट्रेन में रोया पर हार नहीं मानी। पेपर फाड़कर फेंके पर हार नहीं मानी। अपनी गलतियों से सीखता रहा और आगे बढ़ता है और आज वह जिस मुकाम पर खड़ा है। वहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। विवेक ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में साल 2024 में 487वीं रैंक हासिल की और वह IPS बन गए हैं। आज माता-पिता की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू है। आइए विकास की सफलता की कहानी के बारे में जानें।

ड्राइवर है विवेक यादव के पिता

विवेक यादव का जन्म मध्य प्रदेश के चंदेरी में हुआ। वह एक बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता नवलसिंह यादव नगर पालिका में CMO के ड्राइवर के रूप में काम करते हैं और उनकी मांसिलाई और आंगनवाड़ी में काम करके परिवार का पालन-पोषण करती है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद भी उनके माता-पिता ने विवेक की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। उन्हें हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया और आज इसी मोटिवेशन के बूते वह IPS के पद पर पहुंचे हैं।