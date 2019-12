Merry Christmas 2019: 25 दिसंबर के दिन दोस्तों और रिश्तेदारों को ऐसे करें Wish और दें ये अनोखे Gifts

25 दिसंबर 2019 यानि Christmas Day का सभी को बड़ी बेसब्री से इंतेज़ार है। 'सैंटा क्लॉज' भले ही एक 'कालप्निक कैरेक्टर' हो, लेकिन जब आप किसी को क्रिसमस पर गिफ्ट देते हैं तो बच्चा हो या बूढ़ा, सभी का चेहरा खिल उठती है। इस खास मौके को और खास बनाने के लिए हम लेकर आएं हैं कुछ बेहतरीन गिफ्ट् और डेकोरेटिव आइटम्स। इसके साथ-साथ आप ग्रीटिंग कार्ड्स और मैसेज के जरिए भी अपने दोस्तों को क्रिसमस विश कर सकते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं क्रिसमस पर दिए जाने वाले खास गिफ्ट्स पर:

25 दिसंबर को इन ग्री़टिंग कार्ड्स की मदद से दोस्तों को करें विश

#Pack of 5 Christmas Greeting Cards

क्रिसमस पर अपने दोस्तों को इन खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड्स की मदद से विश करें। इस पैक में आपको बेहद सुंदर पांच ग्रीटिंग कार्ड्स कम दाम में मिलेंगे। हर ग्रीटिंग कार्ड की अपनी अलग खासियत है, किसी में सर्दियों से जुड़ी तस्वीरें हैं तो किसी में हॉट ड्रिंक की तस्वीर के साथ इनोवेटिव तरीके से क्रिसमस विश किया गया है। बाकी जानकारी पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

Check Price and Amazing Gift Card Here.

#3 layered explosion box with message in a bottle

क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें कस्टम या हैंडमेड कार्ड देना आज भी उतना ही पसंद है, तो अपने पार्टनर को ये अमेजिंग ग्रीटिंग कार्ड दें। इसमें आप अपनी और अपने पार्टनर की 32 तस्वीरें लगा सकते हैं और अपने पार्टनर को एक सीक्रेट मैसेज भी इस कार्ड के जरिए दे सकते हैं। इस खास कार्ड से क्रिसमस को बनाएं अपने और अपने पार्टनर के लिए यादगार।

3 layered Explosion Box with Bottle: Click here for more details

# Merry Christmas Greeting Card Pop-up

इस क्रिसमस पॉप अप या 3D कार्ड देकर अपने करीबियों को करें विश। 6x8 इंच का ये पॉप अप ग्रीटिंग कार्ड किसी को भी सर्पराइज करने के लिए काफी है। क्वालिटी की बात करें तो ये ग्रीटिंग कार्ड इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। कीमत और बाकी की जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

क्रिसमस पर ये डेकोरेटिव आइट्म्स आएँगे सभी को पसंद

#Star-shaped String lights for decoration

कोई भी त्योहार बिना लाइट्स के अधूरा रहता है। स्टार के शेप में ये स्ट्रिंग डेकोरेटिव लाइट्स आपके कमरे या आंगन में चार चांद लगा देंगी। इसे क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए भी आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। इस खूबसूरत स्ट्रिंग की लंबाई जानने के लिए लिंक पर क्लिक करें।

#Reindeer Shaped tealight Holder

रेंडियर के शेप में ये टी लाइट होल्डर बेहद अनोखा तोहफा है। क्रिसमस के मौके पर आप इस खूबसूरत होल्डर को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर ऑफिस में साथ काम करने वाले कलीग्स को उपहार के रूप में दे सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करें।

#Flower fairy string lights

फूल के आकार की ये स्ट्रिंग लाइट क्रिसमस के डेकोरेशन में बहुत उपयोगी साबित होगी। इस लाइट को आप क्रिसमस ट्री डोकोर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खूबसूरत लाइट को खरीदने और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।

#Christmas tree decorations

क्रिसमस ट्री न सही उसके डेकोरेटिव आइट्मस ही आप अपने करीबियों को गिफ्ट कर सकते हैं। मल्टीकलर के ये डेकोरेटिव आइटम्स किसी के भी क्रिसमस के त्योहार में रंग भरने के लिए काफी हैं। ज़्यादा डीटेल में आइटम्स के बारे में जानने के लिए लिंक पर क्लिक करें।

क्रिसमस पर इन खास मैसेजेज़ से करें दोस्तों को विश

खुदा से क्या मांगू तेरे वास्ते

सदा खुशियों से भरे हों तेरे जीवन के रास्ते

हंसी तेरे चेहरे पे रहे इस तरह

खुशबू फूल का साथ निभाती है जिस तरह।

Merry Christmas!

सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार

आने वाला हर दिन लाए खुशियों का त्योहार

इस उम्मीद का साथ आओ भुलाकर सारे ग़म

क्रिसमस का हम सब करें वेलकम।

Merry Christmas!

Let the gently falling snow

Bring love, laughter, and Christmas cheer,

And teach you to make them grow

Throughout the coming year.

Merry Christmas and Happy New Year.

May the good times

And treasures of the present

Become the golden memories of tomorrow.

I wish you lots of love, joy, and happiness.

Merry Christmas.

उम्मीद है आपको ऊपर दिए गए गिफ्ट ऑपशन्स पसंद आए होंगे। अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए इस बार आप उनके सी्क्रेट सैंटा बनकर उन्हें ऊपर दिए गए गिफ्ट जरूर दें। आपका और आपसे जुड़े लोगों का क्रिसमस का त्योहार शुभ हो।