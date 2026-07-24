MP ADPO Vacancy 2026 Last Date: एपीपीससी एडीपीओ ऑनलाइन फॉर्म भरने की आज अंतिम तिथि, अभी करें mppsc.mponline.gov.in अप्लाई
MP ADPO Vacancy 2026 Last Date: एपीपीएससी ADPO ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आज 24 जुलाई को समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं किया है, वे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन पूरा कर सकते हैं।
MP ADPO Vacancy 2026 Last Date: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी (ADPO) के ऑनलाइन आवेदन समाप्त होने जा रहे हैं। यह आवेदन 107 रिक्त पदों के लिए मांगे गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 9 अप्रैल से शुरू की गई थी। जिसकी अंतिम तिथि आज यानी 24 जुलाई को समाप्त होने जा रही है।
विज्ञापन संख्या (03/2026) के तहत एमपीपीएससी एडीपीओ भर्ती परीक्षा का आयोजन 18 अक्टूबर को किया जाएगा। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
MPPSC ADPO Vacancy 2026: हाइलाइट्स
एपीपीएससी एडीपीओ भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया सहित अन्य डिटेल्स नीचे दिए टेबल में देखें:
|
संचालन प्राधिकरण
|
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)
|
पोस्ट नाम
|
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी (ADPO)
|
आवेदन शुरू होने की तिथि
|
पिछला - 9 अप्रैल 2026
|
आवेदन करने की अंतिम तिथि
|
पिछला - 8 मई 2026
|
आवेदन शुल्क
|
सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये / आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये
|
करेक्शन फीस
|
50 रुपये
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
mppsc.mp.gov.in
MPPSC ADPO Application Form 2026 Apply Online
मध्य प्रदेश सहायक जिला अभियोजन अधिकारी (ADPO) ऑनलाइन आवेदन लिंक 24 जुलाई तक एक्टिव है। पहले आवेदन 9 अप्रैल से 10 जुलाई तक मांगे गए थे। जिसके बाद तिथियों को आगे बढ़ाया गया, जिसमें 8 मई से 24 जुलाई तक लिंक एक्टिव रहेगा। योग्य उम्मीदवार लेख में नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं।
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एपीपीएससी ADPO ऑनलाइन आवेदन 2026
MPPSC ADPO Application Fees: आवेदन शुल्क
मध्य प्रदेश एडीपीओ आवेदन शुल्क 2026 का उल्लेख आधिकारिक अधिसूचना में किया गया है। आवेदन शुल्क इस प्रकार है:
|
वर्ग
|
शुल्क
|
सामान्य/अन्य राज्य
|
₹500
|
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (मध्य प्रदेश निवासी)
|
₹250
|
पोर्टल शुल्क
|
₹40
MPPSC ADPO Application Form 2026 Official website: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
एपीपीएससी एडीपीओ भर्ती 2026 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें।
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, MPPSC ADPO Vacancy 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 रजिस्ट्रेशन करने के लिए डिटे्ल्स दर्ज करें।
स्टेप 4 लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग कर लॉग-इन करें।
स्टेप 5 मांगी गई शैक्षणिक और व्यक्तिगत डिटेल्स दर्ज करें।
स्टेप 6 आवेदन शुल्क का भुगतान करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.