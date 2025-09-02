MPESB PAT Result 2025: जारी हुआ मध्य प्रदेश प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट का रिजल्ट, यहां से चेक करें स्कोर

MPESB PAT Result 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने Pre-Agriculture Test (PAT) 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट esb.mp.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

MPESB PAT Result 2025 Link

एमपीईएसबी पीएटी रिजल्ट 2025 का लिंक अब एक्टिव है। उम्मीदवार esb.mp.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं। स्कोरकार्ड देखने के लिए आवेदन नंबर और जन्मतिथि से लॉगिन करना जरूरी है।

MPESB PAT Result 2025 Direct Link यहां क्लिक करें

MPESB PAT Result 2025 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार इन सरल स्टेप्स को फॉलो करके MPESB PAT रिजल्ट 2025 ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।