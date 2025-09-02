IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
Focus
Quick Links
Breaking News

MPESB PAT Result 2025: जारी हुआ मध्य प्रदेश प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट का रिजल्ट, यहां से चेक करें स्कोर

By Vijay Pratap Singh
Sep 2, 2025, 10:28 IST

MPESB PAT Result 2025: मध्य प्रदेश परीक्षा मंडल (एमपीईएसबी) ने प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट 2025 (पीएटी 2025) के नतीजे घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार जो इस टेस्ट के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपना स्कोर esb.mp.gov.in पर देख सकते हैं। 

MPESB PAT Result 2025
MPESB PAT Result 2025

MPESB PAT Result 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने Pre-Agriculture Test (PAT) 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट esb.mp.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

MPESB PAT Result 2025 Link

एमपीईएसबी पीएटी रिजल्ट 2025 का लिंक अब एक्टिव है। उम्मीदवार esb.mp.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं। स्कोरकार्ड देखने के लिए आवेदन नंबर और जन्मतिथि से लॉगिन करना जरूरी है।

MPESB PAT Result 2025 Direct Link

यहां क्लिक करें

MPESB PAT Result 2025 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार इन सरल स्टेप्स को फॉलो करके MPESB PAT रिजल्ट 2025 ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। 

  • सबसे पहले, MPESB की वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएँ।

  • वहाँ “PAT 2025 Result” लिंक पर क्लिक करें।

  • लॉगिन पेज पर अपना आवेदन क्रमांक और जन्मतिथि दर्ज करें।

  • विवरण सबमिट करें और अपना स्कोरकार्ड देखें।

  • भविष्य के लिए परिणाम डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं।

PAT 2025 परीक्षा 26 जुलाई 2025 को आयोजित हुई थी। यह परीक्षा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कृषि और उससे जुड़े कोर्स में दाखिले के लिए होती है। परीक्षा की आंसर की 28 जुलाई को जारी की गई थी और उम्मीदवार 31 अगस्त तक उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते थे। अब रिजल्ट घोषित हो चुका है, इसलिए उम्मीदवारों को सितंबर में शुरू होने वाली काउंसलिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News