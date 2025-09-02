MPESB PAT Result 2025: जारी हुआ मध्य प्रदेश प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट का रिजल्ट, यहां से चेक करें स्कोर

MPESB PAT Result 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने Pre-Agriculture Test (PAT) 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट esb.mp.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को MPESB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
MPESB PAT Result 2025 Link
एमपीईएसबी पीएटी रिजल्ट 2025 का लिंक अब एक्टिव है। उम्मीदवार esb.mp.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं। स्कोरकार्ड देखने के लिए आवेदन नंबर और जन्मतिथि से लॉगिन करना जरूरी है।
|
MPESB PAT Result 2025 Direct Link
MPESB PAT Result 2025 कैसे चेक करें?
उम्मीदवार इन सरल स्टेप्स को फॉलो करके MPESB PAT रिजल्ट 2025 ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
-
सबसे पहले, MPESB की वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएँ।
-
वहाँ “PAT 2025 Result” लिंक पर क्लिक करें।
-
लॉगिन पेज पर अपना आवेदन क्रमांक और जन्मतिथि दर्ज करें।
-
विवरण सबमिट करें और अपना स्कोरकार्ड देखें।
-
भविष्य के लिए परिणाम डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं।
PAT 2025 परीक्षा 26 जुलाई 2025 को आयोजित हुई थी। यह परीक्षा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कृषि और उससे जुड़े कोर्स में दाखिले के लिए होती है। परीक्षा की आंसर की 28 जुलाई को जारी की गई थी और उम्मीदवार 31 अगस्त तक उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते थे। अब रिजल्ट घोषित हो चुका है, इसलिए उम्मीदवारों को सितंबर में शुरू होने वाली काउंसलिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation