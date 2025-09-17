[Official] NDA 2 Question Paper 2025: डाउनलोड करें GAT और Maths पेपर PDF

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 14 सितंबर, 2025 को आयोजित परीक्षा के लिए UPSC NDA 2 प्रश्न पत्र PDF को अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर अपलोड कर दिया है। NDA 2 परीक्षा 2025 गणित और GAT जैसे विषयों के लिए दो पालियों में आयोजित की गई थी। सुबह की पाली में गणित का पेपर सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच हुआ। दोपहर की पाली में सामान्य योग्यता टेस्ट दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच आयोजित किया गया। प्रश्न पत्र PDF फॉर्मेट में जारी किए जाते हैं और Candidates प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए बस PDF लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। UPSC NDA 2 प्रश्न पत्र 2025 से Candidates को यह विश्लेषण करने में मदद मिलती है कि हर प्रमुख सब-टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे और परीक्षा का कठिनाई स्तर क्या था। Candidates नीचे दिए गए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके NDA प्रश्न पत्र 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं। UPSC NDA 2 प्रश्न पत्र 2025 PDF डाउनलोड Link

UPSC NDA 2 प्रश्न पत्र 2025 को अलग-अलग विषयों में Candidates के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और कठिनाई के स्तर को समझकर, Candidates अपनी तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बना सकते हैं। UPSC NDA प्रश्न पत्र 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। UPSC NDA 2 Mathematics Question Paper 2025 PDF यहां क्लिक करें UPSC NDA 2 GAT Question Paper 2025 PDF यहां क्लिक करें NDA 2 प्रश्न पत्र 2025 UPSC NDA 2 2025 परीक्षा Offline (OMR-आधारित) आयोजित की गई थी। इसमें GAT में 150 और गणित में 120 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न थे। प्रत्येक पेपर के लिए परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे थी। UPSC NDA 2 परीक्षा की जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें। परीक्षा का नाम NDA गणित परीक्षा पैटर्न सामान्य योग्यता टेस्ट परीक्षा पैटर्न पेपर पेपर I - गणित पेपर-II- सामान्य योग्यता टेस्ट कुल अंक 300 अंक 600 अंक प्रश्नों की कुल संख्या 120 150 सही उत्तर के लिए दिए गए अंक 2.5 अंक (अंग्रेजी: 50, सामान्य ज्ञान: 100) गलत उत्तर के लिए काटे गए अंक -0.83 -1.33 अंक परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे 2.5 घंटे