[Official] NDA 2 Question Paper 2025: डाउनलोड करें GAT और Maths पेपर PDF

By Vijay Pratap Singh
Sep 17, 2025, 12:41 IST

UPSC NDA 2 प्रश्न पत्र 2025, जो upsc.gov.in पर जारी किया गया है, इसमें 14 सितंबर को हुई परीक्षा के गणित और सामान्य योग्यता टेस्ट के पेपर शामिल हैं। यह Candidates को टॉपिक वेटेज, कठिनाई के स्तर और परीक्षा के ट्रेंड का विश्लेषण करने में मदद करता है। इसे एक तय समय में हल करने से भविष्य में NDA की परीक्षा देने वालों की तैयारी, गति और सटीकता बेहतर होती है।

UPSC NDA 2 प्रश्न पत्र 2025
UPSC NDA 2 प्रश्न पत्र 2025

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 14 सितंबर, 2025 को आयोजित परीक्षा के लिए UPSC NDA 2 प्रश्न पत्र PDF को अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर अपलोड कर दिया है। NDA 2 परीक्षा 2025 गणित और GAT जैसे विषयों के लिए दो पालियों में आयोजित की गई थी। सुबह की पाली में गणित का पेपर सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच हुआ। दोपहर की पाली में सामान्य योग्यता टेस्ट दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच आयोजित किया गया। प्रश्न पत्र PDF फॉर्मेट में जारी किए जाते हैं और Candidates प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए बस PDF लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

UPSC NDA 2 प्रश्न पत्र 2025 से Candidates को यह विश्लेषण करने में मदद मिलती है कि हर प्रमुख सब-टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे और परीक्षा का कठिनाई स्तर क्या था। Candidates नीचे दिए गए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके NDA प्रश्न पत्र 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

UPSC NDA 2 प्रश्न पत्र 2025 PDF डाउनलोड Link

UPSC NDA 2 प्रश्न पत्र 2025 को अलग-अलग विषयों में Candidates के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और कठिनाई के स्तर को समझकर, Candidates अपनी तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बना सकते हैं। UPSC NDA प्रश्न पत्र 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

UPSC NDA 2 Mathematics Question Paper 2025 PDF

यहां क्लिक करें

UPSC NDA 2 GAT Question Paper 2025 PDF

यहां क्लिक करें

NDA 2 प्रश्न पत्र 2025

UPSC NDA 2 2025 परीक्षा Offline (OMR-आधारित) आयोजित की गई थी। इसमें GAT में 150 और गणित में 120 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न थे। प्रत्येक पेपर के लिए परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे थी। UPSC NDA 2 परीक्षा की जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

परीक्षा का नाम

NDA गणित परीक्षा पैटर्न

सामान्य योग्यता टेस्ट परीक्षा पैटर्न

पेपर

पेपर I - गणित

पेपर-II- सामान्य योग्यता टेस्ट

कुल अंक

300 अंक

600 अंक

प्रश्नों की कुल संख्या

120

150

सही उत्तर के लिए दिए गए अंक

2.5 अंक

(अंग्रेजी: 50, सामान्य ज्ञान: 100)

गलत उत्तर के लिए काटे गए अंक

-0.83

-1.33 अंक

परीक्षा की अवधि

2.5 घंटे

2.5 घंटे

UPSC NDA 2 2025 प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड करें?

Candidates ऊपर दिए गए सीधे लिंक से या नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके आधिकारिक प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट से प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरण देखें:

1. आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं

2. पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र सेक्शन में जाएं

3. NDA 2 2025 प्रश्न पत्र चुनें।

4. PDF डाउनलोड करें

Exam तैयारी के लिए UPSC NDA 2 प्रश्न पत्र का उपयोग कैसे करें?

UPSC NDA 2 प्रश्न पत्र 2025 उन Candidates के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, जो आने वाले वर्षों में यह परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। असली पेपर का विश्लेषण करके, Candidates सभी विषयों में उन टॉपिक्स की पहचान कर सकते हैं जिनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे उन्हें अपनी पढ़ाई की योजना बनाने में मदद मिलती है।

असली परीक्षा जैसा माहौल बनाने के लिए प्रश्न पत्र को एक तय समय में हल करना शुरू करें। इससे Candidates की गति और सटीकता में सुधार होता है। NDA 2 2025 प्रश्न पत्र PDF से परीक्षा पैटर्न और कठिनाई के स्तर के बारे में जानकारी मिली। Candidates इसका उपयोग प्रश्नों के बनाने के तरीके, वेटेज वितरण और नए ट्रेंड्स में हो रहे बदलावों को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।

Vijay Pratap Singh
