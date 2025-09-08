Schools Holiday (8 September)
NITI Aayog Internship 2025: नीति आयोग इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया,स्टाइपेंड और अन्य जानकारी देखें

By Priyanka Pal
Sep 8, 2025, 19:03 IST

NITI Aayog Internship 2025: NITI आयोग इंटर्नशिप एक प्रतिष्ठित प्रोग्राम है। यह युवा और प्रतिभाशाली छात्रों को सरकार की नीतियां बनाने, विकास और शासन में योगदान करने का मौका देता है। जो Candidates NITI आयोग इंटर्नशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 10 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह इंटर्नशिप हर महीने उपलब्ध होती है, जिसके लिए आवेदन हर महीने की 1 से 10 तारीख तक खुले रहते हैं। इस लेख में योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, अवधि, स्टाइपेंड और अन्य जानकारी दी गई है।

NITI Aayog Internship 2025 Stipend: NITI आयोग इंटर्नशिप युवाओं को सरकार के थिंक टैंक के साथ काम करने का एक सुनहरा मौका देती है। जो छात्र भारत के किसी भी कॉलेज/यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन या रिसर्च प्रोग्राम में नामांकित हैं, वे NITI आयोग इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 सितंबर 2025 है।

NITI आयोग इंटर्नशिप योजना

NITI आयोग इंटर्नशिप छात्रों और हाल ही में ग्रेजुएट हुए युवाओं को भारत के एक प्रमुख थिंक टैंक में काम करने का एक अनूठा अवसर देती है। यहां उन्हें नीति-निर्माण, शासन और विकास के क्षेत्र में सीधे तौर पर काम करने का अनुभव मिलता है।

इंटर्न अर्थशास्त्र, सतत विकास और शासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काम करते हैं और महत्वपूर्ण सरकारी प्रोजेक्ट में अपना योगदान देते हैं। यह लेख आपको सफलतापूर्वक आवेदन करने में मदद करेगा। इसमें योग्यता की शर्तें, आवेदन प्रक्रिया, अवधि, स्टाइपेंड और अन्य जरूरी जानकारी दी गई है।

प्रमुख विशेषताएं

विवरण

इंटर्नशिप का नाम

नीति आयोग इंटर्नशिप योजना

उद्देश्य

भारत में नीति निर्माण और शासन के बारे में जानकारी प्रदान करना।

इंटर्नशिप अवधि

6 से 12 सप्ताह (परियोजना और अभ्यर्थी के शैक्षणिक कार्यक्रम पर निर्भर करता है)।

लक्षित दर्शक

स्नातक, स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर छात्र।

आवेदन मोड

ऑनलाइन

आधिकारिक वेबसाइट

www.niti.gov.in

वेतन

इंटर्नशिप अवैतनिक आधार पर होगी

NITI आयोग इंटर्नशिप के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए

NITI आयोग इंटर्नशिप 2025 उन छात्रों और हाल ही में ग्रेजुएट हुए युवाओं के लिए है, जो कुछ खास शैक्षणिक और योग्यता की शर्तों को पूरा करते हैं। अलग-अलग कैटेगरी के आवेदकों के लिए क्या जरूरतें हैं, इसकी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। इससे आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि आप इस प्रोग्राम के लिए योग्य हैं या नहीं।

पात्रता मापदंड

विवरण

राष्ट्रीयता

भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।

पूर्वस्नातक छात्रों

स्नातक डिग्री कार्यक्रम के दूसरे वर्ष (चौथे सेमेस्टर) की परीक्षा पूरी कर ली हो या उसमें शामिल हो गए हों तथा 12वीं कक्षा में कम से कम 85% या समकक्ष अंक प्राप्त किए हों।

स्नातक के छात्र

स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष (द्वितीय सेमेस्टर) की परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर ली हों या दे चुके हों, या शोध/पीएचडी कर रहे हों। स्नातक स्तर पर न्यूनतम 70% या समकक्ष अंक आवश्यक हैं।

हाल ही में स्नातक

वे छात्र जो स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और उच्च शिक्षा में प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने आवेदन की तिथि तक 70% या उससे अधिक संचयी अंक प्राप्त किए हों।

आयु सीमा

आवेदकों की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

NITI Aayog Internship: ऑनलाइन आवेदन का लिंक

NITI आयोग इंटर्नशिप छात्रों को नीति अनुसंधान और विकास पर काम करने का एक अनूठा अवसर देती है। इच्छुक Candidates NITI आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नीति आयोग इंटर्नशिप [सितंबर]

यहां आवेदन करें

NITI आयोग इंटर्नशिप के फायदे

स्टाइपेंड: इंटर्न को स्टाइपेंड दिया जाता है। यह प्रोजेक्ट के प्रकार और स्थान के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।

सर्टिफिकेट: इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी करने पर, इंटर्न को संबंधित विभाग के प्रमुख द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

अनुभव: इंटर्न को अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलता है। इससे वे नीति-निर्माण की प्रक्रिया में अपना योगदान दे पाते हैं।

NITI आयोग इंटर्नशिप छात्रों और हाल ही में ग्रेजुएट हुए युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। इसके जरिए वे नीति-निर्माण और शासन में सीधे तौर पर काम करने का अनुभव हासिल कर सकते हैं। यह इंटर्नशिप सार्वजनिक नीति, अर्थशास्त्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में भविष्य में करियर बनाने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने में मदद करती है।


