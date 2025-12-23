UP Home Guard Exam Date 2025 OUT: यूपी होमगार्ड के 41,000 होम गार्ड पदों की भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि जारी, देखें आधिकारिक नोटिस

UP Home Guard Exam Date 2025 OUT: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के 41,424 पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीखें जारी कर दी हैं। बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, UP Home Guard Exam 2025 का आयोजन 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को राज्यभर में निर्धारित किए गए केंद्रों पर किया जाएगा।

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रदेशभर से करीब 25.30 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लिखित परीक्षा तीन दिनों में कुल 6 शिफ्टों में आयोजित होगी, यानी हर दिन दो शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा केंद्रों की संख्या और जिलों की लिस्ट को लेकर विस्तृत जानकारी जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

यूपी होम गार्ड भर्ती 2025 परीक्षा से संबंधित विवरण

UP Home Guard लिखित परीक्षा 2025 ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। यह OMR आधारित परीक्षा होगी, जो कुल 100 अंकों की होगी। परीक्षा में केवल सामान्य ज्ञान (General Knowledge) से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर विजिट करते रहें।