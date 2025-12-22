NEET SS Admit Card 2025
Focus
Quick Links
Breaking News

MAHA TET 2025 Answer Key OUT: mahatet.in से डाउनलोड करें Paper 1 & 2 उत्तरतालिका PDF

By Vijay Pratap Singh
Dec 22, 2025, 13:13 IST

MAHA TET 2025 Answer Key 2025 OUT: सभी विषयों के लिए महा टीईटी उत्तरतालिका 2025 ऑफिशियल वेबसाइट mahatet.in पर जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। महा TET पेपर 1 और पेपर 2 आंसर की 2025 PDF लिंक नीचे दिए गए लेख में उपलब्ध हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
MAHA TET 2025 Answer Key 2025 OUT
MAHA TET 2025 Answer Key 2025 OUT

MAHA TET 2025 Answer Key 2025 OUT: महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (MAHA TET 2025) की आंसर की आज, 22 दिसंबर 2025 को आधिकारिक वेबसाइट mahatet.in पर जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने 23 नवंबर 2025 को परीक्षा दी थी, वे अब अपनी महा टीईटी उत्तरकुंजी PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार अपनी उत्तरकुंजी की मदद से परीक्षा में अपने प्रदर्शन और अनुमानित अंकों की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो उम्मीदवार ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

Paper 1 and Paper MAHA TET 2025 Answer Key 2025 PDF Link

यहां क्लिक करें

MAHA TET Answer Key 2025: महा टीईटी उत्तर तालिका

  • परिषद का नाम: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE)

  • परीक्षा का नाम: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHA TET)

  • परीक्षा का स्तर: राज्य-स्तरीय

  • MAHA TET आंसर की 2025 तिथि: 19 दिसंबर 2025

  • आपत्ति उठाने की अंतिम तिथि: 27 दिसंबर 2025

  • MAHA TET परीक्षा तिथि 2025: 23 नवंबर 2025

  • पेपर की संख्या: पेपर-I (प्राथमिक स्तर), पेपर-II (उच्च प्राथमिक शिक्षक)

  • प्रत्येक पेपर के अंक: 150

  • प्रत्येक पेपर में प्रश्नों की कुल संख्या: 150

  • मार्किंग स्कीम: प्रत्येक सही उत्तर के लिए +1 अंक

  • नेगेटिव मार्किंग:  नहीं

  • प्रमाण पत्र की वैधता: आजीवन

  • आधिकारिक वेबसाइट : www.mahatet.in

महा टीईटी उत्तरतालिका 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपनी महा टीईटी उत्तरतालिका 2025 PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MHSEC) की आधिकारिक वेबसाइट mahatet.in पर जाएं।

  • होमपेज पर अंतरिम उत्तरसूची सेक्शन पर क्लिक करें।

  • इसके बाद आपके स्क्रीन पर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सभी विषय दिखाई देंगे। जिस विषय की उत्तरसूची डाउनलोड करनी है, उस पर क्लिक करें और PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें।

  • डाउनलोड की गई अंतरिम उत्तरसूची की मदद से आप परीक्षा में पूछे गए अपने उत्तरों को क्रॉस-चेक कर सकते हैं। भविष्य में उपयोग के लिए इसे सुरक्षित तरीके से सेव और प्रिंट कर लें।

MAHA TET Answer Key 2025 Raise Objection Link

जिन उम्मीदवारों को MAHA TET 2025 की उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति है, वे अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mahatet.in पर ऑनलाइन आंसर की लिंक एक्टिव कर दी गई है। यह लिंक 27 दिसंबर 2025 तक सक्रिय रहेगी। उम्मीदवार अपनी आपत्तियां सबमिट करते समय सपोर्टिंग सबूत भी अपलोड कर सकते हैं।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News