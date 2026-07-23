PM Modi Fast Track Courts for Paper Leak: NEET पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान, जानें छात्रों के लिए क्या बदलेगा

Paper Leak Anti-Leak Law: देश के लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट Fast Track Courts बनाने का ऐलान किया गया है।

NEET एग्जाम में पेपर लीक और धांधली के आरोपों के बीच आई यह घोषणा सरकार का अब तक का सबसे सख्त कदम मानी जा रही है। हालांकि, संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष का विरोध और ज्यादा तीखा हो गया है।

PM Modi's Big Announcement for Students: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 'X' पर ऑफिशियल ट्वीट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि “युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।” साथ ही, उन्होंने कहा कि “सरकार ने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है”