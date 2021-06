Positive India: UPSC की तैयारी के इच्छुक जरूरतमंद छात्रों के लिए Sonu Sood का तोहफा

UPSC (IAS) सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने की इच्छा रखने वाले ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की मदद के लिए बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने एक फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप की शुरुआत की है। अभिनेता ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये जानकारी दी।

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद वर्ष 2020 में COVID-19 महामारी की शुरू होने से लेकर अब तक अपने द्वारा किये गए सामाजिक कार्यों और जरुरत मंदो की मदद करने को लेकर कारण लगातार सुर्ख़ियों में बने रहते हैं।

UPSC (IAS) Prelims 2021 परीक्षा: ये हैं तैयारी के लिए Best Books जिन्हें पढ़ने की सलाह ज़्यादातर Toppers देते हैं

वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने हज़ारों गरीबों और प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचने में मदद की थी। इसके बाद से कई ज़रूरत मंद लोग उनसे मदद मांगने लगे और सोनू सूद भी बढ़ चढ़ कर लोगो की मदद करने लगे।

UPSC (IAS) Success Story: 3 कहानियां जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए - ये साबित करती हैं कि मजबूत इच्छाशक्ति और कठिन परिश्रम से कुछ भी मुमकिन है

इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अब कुछ गरीब विद्यार्थियों की मदद के लिए मुफ्त UPSC कोचिंग स्कालरशिप सुविधा देने का फैसला किया है।

Sood Charity Foundation और Divine India Youth Association (DIYA) के साझे से बने इस प्रोग्राम का नाम 'SAMBHAVAM' है। इस प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए विद्यार्थी soodcharityfoundation.org पर विजिट कर सकते हैं।

Karni hai IAS ki tayyari ✍️

Hum lenge aapki zimmedari 🙏🏻



Thrilled to announce the launch of 'SAMBHAVAM'.

A @SoodFoundation & @diyanewdelhi initiative.



Details on https://t.co/YO6UJqRIR5 pic.twitter.com/NvFgpL1Llj