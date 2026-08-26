Rajasthan LDC Result 2026: राजस्थान एलडीसी रिजल्ट कब तक आएगा? जानें लेटेस्ट अपडेट

Rajasthan LDC Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट परीक्षा का परिणाम निकाय चुनावों के बाद जारी होगा। राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026 परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई को किया गया था। जिसके बाद उत्तर कुंजी 24 जुलाई को आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी की गई थी।

राजस्थान बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एलडीसी परिणामों की घोषणा प्रकाशन निकाय चुनावों 21 सितंबर के बाद की जाएगी। पहले परीक्षा परिणाम 21 सितंबर को जारी होने वाले थे, जिन्हें अब निकाय चुनावों के कारण टाला जा रहा है।

Rajasthan LDC Result 2026: राजस्थान एलडीसी रिजल्ट कब आएगा?

आरएसएसबी लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रेड 2 भर्ती 2026 परीक्षा 5 जुलाई को हुई थी। जिसके बाद उत्तर कुंजी 24 जुलाई को जारी की गई। उम्मीदवारों को 29 जुलाई तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था। जिसके बाद से ही उम्मीदवार अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आरएसएसबी अध्यक्ष आलोक राज द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार परिणाम 21 सितंबर को जारी किए जाने थे। जिसे अब निकाय चुनावों के कारण टाला जा रहा है।