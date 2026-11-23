Devanshi Gohel Success Story: आज के समय में ज्यादातर युवा MBA जैसी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद कॉर्पोरेट कंपनियों में जॉब करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने करियर को समाज की सेवा से जोड़ना पसंद करते हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी देवांशी गोहेल की है, जिन्होंने MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय डाक विभाग (India Post) के साथ जुड़कर ग्रामीण लोगों की मदद करने का रास्ता चुना।

देवांशी गोहेल पिपलिया शाखा डाकघर में शाखा डाकपाल (BPM) के रूप में काम कर रही हैं। उनकी कोशिश है कि गांव के लोगों को डाकघर की जरूरी सुविधाएं आसानी से मिल सकें। वे केवल डाक पहुंचाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्रामीणों को बैंकिंग, बीमा और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देती हैं।

चौपाल के जरिए ग्रामीणों तक पहुंचा रही डाक विभाग की सेवाएं

देवांशी के काम करने का तरीका उन्हें खास बनाता है। वे गांव में लोगों के बीच जाकर चौपाल लगाती हैं और उनकी जरूरतों को समझती हैं। इसके बाद उन्हें डाक विभाग की सेवाओं और सरकारी योजनाओं के बारे में बताती हैं। इससे उन लोगों को भी सुविधाओं की जानकारी मिल रही है, जिन्हें पहले इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी।