RAS Admit card 2023: राजस्थान पीसीएस परीक्षा के प्रवेश पत्र, यहाँ से करें डायरेक्ट डाउनलोड

RPSC RAS Admit card 2023: राजस्थान लोक सेवा आयोग इस सप्ताह राज्य सेवा परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी करने जा रहा हैI ये एडमिट कार्ड ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी जायेंगेI उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट से या नीचे दिए गए डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पर क्लिक कर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैंI उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य सेवा परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर को किया जा रहा हैI इस परीक्षा के जरिए 900 से अधिक पदों पर भर्तियां की जा रहीं हैंI एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है जिसके बिना उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नही दिया जाएगाI

उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैंI

RPSC RAS Admit card 2023 Download Link

राजस्थान लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 2023 को राज्य सेवा परीक्षा का आयोजन करने जा रहा हैI इस परीक्षा के जरिये राज्य में 900 से अधिक पदों पर भर्तियाँ की जा रही हैंI आयोग इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी करेगा I उम्मीदवार ये एडमिट कार्ड नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिये आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं I

RPSC RAS Admit Card Link 1 rpsc.rajasthan.gov.in RPSC RAS Admit Card Link 2 sso.rajasthan.gov.in/signin

RPSC RAS Admit card 2023 कैसे डाउनलोड करें ?

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य सेवा परीक्षा 2023 में जो उम्मीदवार सम्मिलित होने जा रहें हैं वे नीचे दिए गए स्टेप्स से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैंI

चरण 1: आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट - rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं

चरण 2: Admit Card for Raj. State and Sub. Services Comb. Comp (Pre) Exam 2023' पर क्लिक करें।

चरण 3: एप्लिकेशन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करें

चरण 4: अब, 'प्रवेश पत्र प्राप्त करें' पर जाएं

चरण 4: मांगे गए विवरण को दर्ज करें

चरण 5: आरपीएससी आरएएस 2023 एडमिट कार्ड डाउनलोड करें

उम्मीदवारों को आरपीएससी आरएएस के साथ एक फोटो आईडी प्रूफ और एक बॉलपॉइंट पेन के साथ एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले जाना नहीं भूलना चाहिए।

RPSC RAS Admit card 2023 में दी गईं डिटेल्स

उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में दी गई निम्न डिटेल्स को अच्छी प्रकार चेक करना चाहिए -

उम्मीदवार का नाम

रजिस्ट्रेशन नंबर

रोल नंबर

परीक्षा केंद्र का नाम

परीक्षा की तिथि

परीक्षा के शहर का नाम

अपना हस्ताक्षर

अपना फोटो

माता/पिता का नाम

जन्म तिथि

यदि उम्मीदवार के RPSC RAS Admit Card 2023 में में किसी भी विसंगति के मामले में, आवेदक निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं

अखिलेश कुमार मित्तल

अतिरिक्त निदेशक आईटी

फ़ोन: 0141-5153222 एक्सटेंशन - 32015

RPSC RAS Admit card 2023 महत्वपूर्ण विवरण

परीक्षा आयोजित करने वाले नियामक का नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग परीक्षा का नाम राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तारीख 01 अक्टूबर 2023 एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख सितम्बर का अंतिम सप्ताह ऑफिसियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in

प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जिसके बाद साक्षात्कार दौर होगा। यह भर्ती राज्य सिविल सेवा और अधीनस्थ सेवाओं के तहत राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के माध्यम से भरी जाने वाली 905 रिक्तियों के लिए की जा रही है।